Как заставить себя полюбить таскать железо
- Чтобы полюбить силовые тренировки, примените правило 80 – 20, то есть выбирайте 80% любимых упражнений и 20% с весом.
- Также установите фиксированный график тренировок и создайте систему мгновенных вознаграждений для поддержания мотивации.
Занятия с весом в тренажерном зале очевидно полезны. Однако правда и в том, что они могут быть несколько сложными, и приучить себя к ним – задача не из простых.
Так что делать, если вы не любите силовые упражнения или не чувствуете мотивации к ним, хотя хотели бы? Надо научить себя чувствовать удовольствие от таскания железа – а как, расскажет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Что делать, чтобы приучить себя к силовым тренировкам
Ключ к тому, чтобы полюбить таскать железо, в том, чтобы немного обмануть свой разум. Он должен найти положительные эмоции в вашей рутине. И вот как этого достичь.
- Примените правило 80 – 20. Организуйте в своих тренировках такой простой баланс: 80% упражнений, которые вам нравятся, и 20% с весом. Тогда даже если вы не хотите заниматься силовыми упражнениями, вы будете мотивированы ходить в спортзал. Проще говоря, сочетайте таскание железа с любимыми упражнениями, и вы будете чувствовать себя гораздо более увлеченным и мотивированным.
- Немножечко игнорируйте тренера. Он может отдавать предпочтение именно упражнениям с весом, но они же не нравятся вам. Если это так, вы же можете принимать во внимание лишь некоторые из советов тренера. Только делайте это с умом: лучше не отбрасывать, а немного увеличить время на упражнения с весом, которые вам больше нравятся, и уменьшить для тех, которые не нравятся. Конечно, вашему тренеру это не понравится, но это точно лучший вариант, чем просто закинуть заниматься с железом.
- Установите фиксированный график. Допустим, вы просыпаетесь в 7 – тогда в 7:30 фиксированно начинайте работать с весом. Это может быть всего 15 минут, суть не в этом – просто если у вас есть фиксированный график, то гораздо легче быть последовательным.
- Создайте мгновенные вознаграждения. Мысли о будущей далекой пользе могут не мотивировать достаточно, но вы можете создать себе свои собственные мгновенные вознаграждения. Например, если вы сможете заниматься с железом трижды в неделю, то на выходных позволите себе съесть что-то, что вам очень нравится. Или если вы будете заниматься 20 минут утром, то вечером отведете время на выпуск любимого шоу. Испытывая мгновенные наслаждения через систему быстрых вознаграждений, вам будет легче оставаться мотивированным.