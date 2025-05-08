На самом деле лучшее время для тренировки то, которого вы будете придерживаться. Но у утренних и вечерних тренировок есть свои особые преимущества и недостатки, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Вот главные плюсы и минусы тренировок утром и вечером

Плюсы утренних тренировок:

Поддерживают стабильный уровень сахара в крови и контролируют уровень стресса через кортизол. Первое имеет важное значение для мышечной массы, второе – для производительности и энергичности.

в крови и контролируют уровень стресса через кортизол. Первое имеет важное значение для мышечной массы, второе – для производительности и энергичности. Ускоряют метаболизм и улучшают настроение. Утренние упражнения помогают запустить метаболизм, что потенциально увеличивает сжигание калорий в течение дня. Также они способствуют повышению уровня эндорфинов.

и улучшают настроение. Утренние упражнения помогают запустить метаболизм, что потенциально увеличивает сжигание калорий в течение дня. Также они способствуют повышению уровня эндорфинов. Помогают оставаться последовательным . Относительно ранних тренировок меньше риск того, что их сорвут другие ваши обязательства. Они помогают установить рутину.

. Относительно ранних тренировок меньше риск того, что их сорвут другие ваши обязательства. Они помогают установить рутину. Утро – оптимальное время для потери жира. Тренировка перед завтраком может сжечь больше жира, поскольку ваше тело находится в состоянии голодания и использует накопленный жир для добычи энергии.

Минус утренних тренировок – они требуют большей разминки. То есть более длительной из-за более низкой температуры тела и слабой гибкости мышц.

У утренних и вечерних тренировок есть свои особые преимущества и недостатки / Фото prostooleh@freepik

Плюсы вечерних тренировок:

Максимальная производительность . Сила, гибкость и выносливость мышц в вечернее время выше.

. Сила, гибкость и выносливость мышц в вечернее время выше. Снятие стресса. Вечерние тренировки могут быть отличным способом расслабиться после долгого дня.

Минус вечерних тренировок – усталость и потеря сосредоточения. Вечерние обязательства иногда могут затруднять соблюдение режима. А еще после долгого дня некоторые люди могут иметь меньше энергии.

Итак, выбор времени для занятий спортом – утро или вечер – зависит от ваших индивидуальных особенностей и целей. Утренние тренировки повышают энергию и улучшают настроение, а вечерние помогают снять стресс и могут быть более эффективными из-за высокой готовности тела.

Важно выбрать то время, которое лучше всего вписывается именно в ваш ритм жизни и обеспечивает регулярность тренировок.