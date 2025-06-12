12 червня, 21:59
Як змусити себе полюбити тягати залізо
Основні тези
- Щоб полюбити силові тренування, застосуйте правило 80 – 20, тобто обирайте 80% улюблених вправ і 20% із вагою.
- Також установіть фіксований графік тренувань і створіть систему миттєвих винагород для підтримки мотивації.
Заняття з вагою у тренажерному залі очевидно корисні. А проте правда й у тому, що вони можуть бути дещо складними, і привчити себе до них – завдання не з простих.
То що робити, якщо ви не любите силові вправи чи не відчуваєте мотивації до них, хоча хотіли б? Треба навчити себе відчувати задоволення від тягання заліза – а як, розповість 24 Канал із посиланням на GQ.
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Що робити, щоб привчити себе до силових тренувань
Ключ до того, щоб полюбити тягати залізо, в тому, щоб трохи обдурити свій розум. Він має знайти позитивні емоції у вашій рутині. І ось як цього досягти.
- Застосуйте правило 80 – 20. Організуйте у своїх тренуваннях такий простий баланс: 80% вправ, які вам подобаються, і 20% із вагою. Тоді навіть якщо ви не хочете займатися силовими вправами, ви будете мотивовані ходити в спортзал. Простіше кажучи, поєднуйте тягання заліза з улюбленими вправами, і ви будете почуватися набагато більш захопленим та мотивованим.
- Трішечки ігноруйте тренера. Він може віддавати перевагу саме вправам із вагою, але вони ж не подобаються вам. Якщо це так, ви ж можете брати до уваги лише деякі з порад тренера. Але робіть це з розумом: краще не відкидати, а трохи збільшити час на вправи з вагою, які вам більше подобаються, і зменшити для тих, які не подобаються. Звичайно, вашому тренеру це не сподобається, але це точно кращий варіант, ніж просто закинути займатися з залізом.
- Встановіть фіксований графік. Припустимо, ви прокидаєтеся о 7 – тоді о 7:30 фіксовано починайте працювати з вагою. Це може бути лише 15 хвилин, суть не в цьому – просто якщо у вас є фіксований графік, то набагато легше бути послідовним.
- Створіть миттєві винагороди. Думки про майбутню далеку користь можуть не мотивувати достатньо, але ви можете створити собі свої власні миттєві винагороди. Наприклад, якщо ви зможете займатися з залізом тричі на тиждень, то на вихідних дозволите собі з'їсти щось, що вам дуже подобається. Або якщо ви будете займатися 20 хвилин вранці, то ввечері відведете час на випуск улюбленого шоу. Відчуваючи миттєві насолоди через систему швидких винагород, вам буде легше залишатися мотивованим.