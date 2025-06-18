Но ведь существуют четкие государственные тарифы, четко регулируемые – просто посредники могут завышать цены, а еще есть дополнительные услуги. 24 Канал со ссылкой на данные порталов Верховной Рады Украины и Министерства внутренних дел расскажет, что к чему.

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Вот официальные цены на автомобильные техпаспорта в Украине в 2025 году

Рассмотрим официальные расценки – то есть цены, которые можно увидеть на сайте сервисного центра МВД. Знание этих тарифов поможет избежать переплат и упростит процесс регистрации.

Итак, сколько стоит техпаспорт и какие еще расходы могут возникнуть?

Официальная стоимость бланка свидетельства о регистрации транспортного средства – 540 гривен. Эта сумма актуальна для всех легковых авто, но также может быть переменной даже в текущем году – потому что ее устанавливает производитель бланков "Полиграфический комбинат "Украина", отталкиваясь от стоимости, собственно, производства.

о регистрации транспортного средства – 540 гривен. Эта сумма актуальна для всех легковых авто, но также может быть переменной даже в текущем году – потому что ее устанавливает производитель бланков "Полиграфический комбинат "Украина", отталкиваясь от стоимости, собственно, производства. Далее – сама услуга регистрации или перерегистрации, она стоит 350 гривен, о чем можно прочитать в Постановлении КМУ №795.

или перерегистрации, она стоит 350 гривен, о чем можно прочитать в Постановлении КМУ №795. За новые номерные знаки придется добавить еще 350 гривен.

придется добавить еще 350 гривен. Еще, если надо, делают экспертный осмотр, и за него платят около 270 гривен плюс 54,36 гривны за бланк результатов.

И не забываем, что за все уплаты может быть еще небольшая комиссия банка.

Какие государственные тарифы на изготовление технического паспорта автомобиля в Украине в 2025 году / Фото freepik

Важно, что для первой регистрации установлено государством обязательный пенсионный сбор. Это 3 – 5% от стоимости авто (если оно стоит до 499 620 гривен, то 3%, если до 878 120 гривен – 4%, а если больше – 5%). За электромобили такого не платят.

Обратите внимание, вот расчет стоимости для первой регистрации легкового авто, к примеру: вы потратите 1240 гривен – это бланк техпаспорта за 540, услуга за 350 и номера за 350.

Еще раз подчеркнем, что официальные расценки одинаковы по всей Украине, поэтому переплата возможна лишь из-за дополнительных услуг или услуг посредников. Оформление техпаспорта в Украине в 2025 году является достаточно прозрачным, если вы обращаетесь в государственные учреждения.