Например, из-за выцветания, появления пузырей, или просто из-за желания сменить стиль. И как именно это сделать, расскажет 24 Канал благодаря wikiHow.

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Как легко избавиться от тонировки автостекол в домашних условиях

Этот процесс несложный, если знать правильный подход и иметь под рукой нужные инструменты. Вот пошаговая инструкция, как снять тонировку самостоятельно и в домашних условиях.

Шаг первый – подготовьте инструменты. Вам понадобится парогенератор или фен, лезвие бритвы, мыльный раствор или вода с моющим средством, спирт или средство для удаления клея, микрофибра и перчатки. Стоит иметь также защитные очки – для безопасности.

Вам понадобится парогенератор или фен, лезвие бритвы, мыльный раствор или вода с моющим средством, спирт или средство для удаления клея, микрофибра и перчатки. Стоит иметь также защитные очки – для безопасности. Шаг второй – нагрейте пленку. Используйте фен, держа его на расстоянии в 5 – 10 сантиметров от стекла. Прогревайте поверхность минуту – две, чтобы размягчить клей. На автомобильном окне начните с углов, опустив стекло на пару сантиметров для доступа к краю.

Снять тонировку с окон автомобиля можно и самостоятельно – нужно лишь несколько усилий / Фото senivpetro@freepik

Шаг третий – снимите пленку. Осторожно поднимите ее край лезвием, чтобы не царапать стекло. Далее медленно тяните пленку, продолжая нагревать участки, которые отстают. На заднем стекле машины будьте осторожны, чтобы не повредить нити обогрева.

Осторожно поднимите ее край лезвием, чтобы не царапать стекло. Далее медленно тяните пленку, продолжая нагревать участки, которые отстают. На заднем стекле машины будьте осторожны, чтобы не повредить нити обогрева. Шаг четвертый – удалите клей. Смочите остатки клея мыльным раствором или спиртом. Далее возьмите микрофибру или пластиковый скребок и очищайте стекло. Если клей очень стойкий, примените специальное средство – например Goo Gone.

Смочите остатки клея мыльным раствором или спиртом. Далее возьмите микрофибру или пластиковый скребок и очищайте стекло. Если клей очень стойкий, примените специальное средство – например Goo Gone. Шаг пятый – наконец, очистите стекло. Промойте его мыльной водой, затем протрите стеклоочистителем для блеска. Проверьте, не осталось ли царапин или других следов.

В общем, работайте медленно, чтобы избежать повреждений. И имейте в виду, что если пленка старая, процесс может занять больше времени. Бывают случаи, когда таки лучше обратиться к профессионалам.