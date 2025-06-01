1 июня, 13:53
Что очень важно сделать сразу после собеседования: психолог советует эти 7 шагов
Основні тези
- Профессор Арт Маркман советует после собеседования написать благодарственное письмо, тактично поддерживать контакт и просить об отзыве после собеседования.
- Важно также укреплять личный бренд в сети, оценивать компанию на соответствие определенным ценностям, и анализировать свои действия на собеседовании.
Собеседование – это важный и утомительный процесс, который даже не заканчивается с выходом за дверь или из онлайн-встречи. Если вы произвели хорошее впечатление на самом собеседовании, его еще надо закрепить после.
Профессор Арт Маркман из Техасского университета советует 7 вещей, которые следует сделать после собеседования. 24 Канал благодаря GQ расскажет о них подробнее.
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Вот семь советов профессора психологии о действиях после собеседования
- Напишите благодарственное письмо. Электронное или любое сообщение в сдержанном стиле. Здесь цель не в том, чтобы возобновить разговор, или просить снова рассмотреть резюме, а только и именно в благодарности – персонализированной и вежливой.
- Осуществляйте дальнейшее сопровождение. Но это не должно походить на преследование. Подождите неделю, а тогда пишите – короткое сообщение с подтверждением своей заинтересованности, и ничего больше.
- Тактично покажите, что у вас есть другие предложения. Просто вы отдаете предпочтение именно тому, по которому все еще ждете ответа. Это не об ультиматуме, а о прозрачности. Будьте дипломатичными и спросите, может ли быть решение в ближайшие дни.
- Попросите отзыв о собеседовании. Если не взяли на работу, все равно отправьте сообщение с благодарностью, и попросите о конструктивном отзыве. Не все будут отвечать, но некоторые найдут время, и честный отзыв будет для вас полезным на будущее.
- Проговорите собеседование с собой. Идея в том, чтобы записать, что вы сделали хорошо, а какие вопросы вас сбили с толку. Это как спортсмен, просматривающий свой матч, чтобы делать выводы.
- Укрепляйте свой личный бренд в сети. Потому что рекрутеры часто просматривают профили соискателей даже после собеседования. Корректируйте свою биографию, публикуйте посты, которые свидетельствуют о вашей экспертности и подчеркивают вашу ценность.
- Оценивайте также и компанию. Проверяйте, соответствует ли компания вашим ценностям. Вспомните, как вас встретили, действительно ли вас слушали, были ли искренними. Это поможет вам принять взвешенное решение, а не только ориентироваться на престиж или зарплату.