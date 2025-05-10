Итак, чтобы найти работу, надо начать с создания привлекательного резюме. HR-эксперт Анджела Битти посоветовала, что туда добавлять не следует – пишет 24 Канал благодаря GQ.
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Вот красный флажок, который нужно убрать из своего резюме
Есть одна деталь, которую считают огромным красным флагом, что заставляет интервьюеров и компании сомневаться, действительно ли человек им подходит. Битти говорит – это длинный список мест работы, где вы проработали недолго.
Да, в наше время люди часто переходят с одной работы на другую, особенно в начале карьеры. Но увеличение списка может стать препятствием для получения новой работы.
Негативную закономерность замечают, и это заставляет компании задуматься, способны ли соискатели работы сотрудничать и работать так, чтобы оставаться на одном месте достаточно долго и иметь влияние.
К счастью, можно кое-что сделать, чтобы ваш список работ не стал препятствием. Это если вы вдруг принципиально не хотите его просто убрать.
HR-эксперт посоветовала, что не следует добавлять в резюме / Фото katemangostar@freepik
- В резюме важно уточнять, почему та или иная работа была краткосрочной – например, что это была стажировка, или повышение, или фриланс, или это были конкретные проекты, которые имели временные рамки.
- Также важно, чтобы вы были готовы объяснить себя. То есть на собеседовании вы должны быть в состоянии объяснить, почему вы работали недолго и почему у вас была текучесть, чтобы развеять любые сомнения и заверить в своих намерениях и готовности остаться именно на этой работе на более долгий период.
- Также полезно рассказать о причинах, почему вы переходили с одной работы на другую, почему предыдущие должности не приносили удовлетворения, а также о ваших результатах и о положительном влиянии, которого вы достигли даже за короткие периоды работы.
- Важно, чтобы вы были прозрачными и честными, когда пишете свое резюме. И чтобы вы вносили только ту информацию, которая касается дела, и были очень четки во всем, что вы добавляете, потому что это резюме – первое, что увидят о вас.