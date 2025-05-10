Итак, чтобы найти работу, надо начать с создания привлекательного резюме. HR-эксперт Анджела Битти посоветовала, что туда добавлять не следует – пишет 24 Канал благодаря GQ.

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Вот красный флажок, который нужно убрать из своего резюме

Есть одна деталь, которую считают огромным красным флагом, что заставляет интервьюеров и компании сомневаться, действительно ли человек им подходит. Битти говорит – это длинный список мест работы, где вы проработали недолго.

Да, в наше время люди часто переходят с одной работы на другую, особенно в начале карьеры. Но увеличение списка может стать препятствием для получения новой работы.

Негативную закономерность замечают, и это заставляет компании задуматься, способны ли соискатели работы сотрудничать и работать так, чтобы оставаться на одном месте достаточно долго и иметь влияние.

К счастью, можно кое-что сделать, чтобы ваш список работ не стал препятствием. Это если вы вдруг принципиально не хотите его просто убрать.

HR-эксперт посоветовала, что не следует добавлять в резюме / Фото katemangostar@freepik