Ведь деньги, если вы не заботитесь о них, имеют привычку не задерживаться надолго. И это хорошо знают даже самые богатые люди мира. 24 Канал благодаря GQ расскажет об этом подробнее.
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4 финансовые привычки миллионеров, которые и вас могут сделать богатыми
Интересно, и некоторые из самых богатых людей мира, например Билл Гейтс и Уоррен Баффетт, живут экономно. То есть расписывают бюджет, избегают ненужных расходов, не тратят бездумно, а главное – имеют привычки, с которыми поддерживают свое финансовое здоровье. Бывший инвестиционный банкир Сэм Доген назвал эти несколько привычек.
- Откладывайте и инвестируйте последовательно. Откладывать необходимо, и вы должны делать это постоянно, даже если речь о небольших суммах. Это важно, потому что может помочь вам выйти из плохой ситуации (например, если вы потеряете работу) или помочь вам хорошо жить на пенсии. Инвестирование же – это то, что поможет вашим деньгам расти, а не просто лежать. Только делать это следует последовательно и в таких размерах, которые вы можете контролировать и которые не влияют на ваш текущий бюджет.
- Ищите разные источники дохода. Богатыми людей делает не высокая зарплата, а то, что у них есть разные источники дохода. И если один из них не работает, другие остаются. Нет, это не значит работать на двух или трех работах, а значит полагаться на инвестиции, побочный бизнес, фриланс и другие способы заработать дополнительные деньги. Чем больше источников у вас, тем больше финансовая безопасность.
Деньги, если вы не заботитесь о них, имеют привычку не задерживаться надолго / Фото cookie_studio@freepik
- Учитывайте цену альтернативы. То есть подумайте о том, от чего вы отказываетесь, когда принимаете финансовое решение, и стоит ли оно того, потому что выгода будет большей в перспективе. Речь идет не о сиюминутной выгоде, которую вы можете иметь, а о том, как это решение повлияет на ваше будущее и на ваши финансы в целом. Это и об отказе от импульсивных покупок, ненужных трат или принятия решений в спешке и без раздумий.
- Верьте в то, что вы этого заслуживаете. Это правильное отношение, и оно очень помогает, потому что позволяет бороться за то, чего вы хотите, подниматься после падений и иметь мышление роста, которое будет вести вас к личному и профессиональному развитию. Доген советует подумать, можно ли использовать деньги, которые вы собираетесь потратить, с большей пользой, и потратить несколько минут на анализ всех возможностей, прежде чем делать шаг.