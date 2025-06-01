Що дуже важливо зробити зразу після співбесіди: психолог радить ці 7 кроків

Співбесіда – це важливий і виснажливий процес, який навіть не закінчується з виходом за двері чи з онлайн-зустрічі. Якщо ви справили гарне враження на самій співбесіді, його ще треба закріпити опісля.

Професор Арт Маркман з Техаського університету радить 7 речей, які слід зробити після співбесіди. 24 Канал завдяки GQ розповість про них докладніше.

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Ось сім порад професора психології щодо дій після співбесіди

Напишіть лист-подяку. Електронний або будь-яке повідомлення у стриманому стилі. Тут мета не в тому, щоб відновити розмову, чи просити знову розглянути резюме, а лише і саме в подяці – персоналізованій і ввічливій.

Електронний або будь-яке повідомлення у стриманому стилі. Тут мета не в тому, щоб відновити розмову, чи просити знову розглянути резюме, а лише і саме в подяці – персоналізованій і ввічливій. Здійснюйте подальший супровід. Але це не має скидатися на переслідування. Зачекайте тиждень, а тоді пишіть – коротке повідомлення з підтвердженням своєї зацікавленості, і нічого більше.

Але це не має скидатися на переслідування. Зачекайте тиждень, а тоді пишіть – коротке повідомлення з підтвердженням своєї зацікавленості, і нічого більше. Тактовно покажіть, що у вас є інші пропозиції. Просто ви віддаєте перевагу саме тій, щодо якої все ще чекаєте відповіді. Це не про ультиматум, а про прозорість. Будьте дипломатичними та запитайте, чи може бути рішення найближчими днями.

Після співбесіди варто зробити кілька дій, щоб уся ситуація пішла цілком на вашу користь / Фото KamranAydinov@freepik