1 червня, 13:53
Що дуже важливо зробити зразу після співбесіди: психолог радить ці 7 кроків
Основні тези
- Професор Арт Маркман радить після співбесіди написати лист-подяку, тактовно підтримувати контакт та запитати про відгук після співбесіди.
- Важливо також зміцнювати особистий бренд у мережі, оцінювати компанію на відповідність певним цінностям, та аналізувати свої дії на співбесіді.
Співбесіда – це важливий і виснажливий процес, який навіть не закінчується з виходом за двері чи з онлайн-зустрічі. Якщо ви справили гарне враження на самій співбесіді, його ще треба закріпити опісля.
Професор Арт Маркман з Техаського університету радить 7 речей, які слід зробити після співбесіди. 24 Канал завдяки GQ розповість про них докладніше.
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Ось сім порад професора психології щодо дій після співбесіди
- Напишіть лист-подяку. Електронний або будь-яке повідомлення у стриманому стилі. Тут мета не в тому, щоб відновити розмову, чи просити знову розглянути резюме, а лише і саме в подяці – персоналізованій і ввічливій.
- Здійснюйте подальший супровід. Але це не має скидатися на переслідування. Зачекайте тиждень, а тоді пишіть – коротке повідомлення з підтвердженням своєї зацікавленості, і нічого більше.
- Тактовно покажіть, що у вас є інші пропозиції. Просто ви віддаєте перевагу саме тій, щодо якої все ще чекаєте відповіді. Це не про ультиматум, а про прозорість. Будьте дипломатичними та запитайте, чи може бути рішення найближчими днями.
- Попросіть відгук про співбесіду. Якщо не взяли на роботу, все одно надішліть повідомлення з подякою, і попросіть про конструктивний відгук. Не всі відповідатимуть, але дехто знайде час, і чесний відгук буде для вас корисним на майбутнє.
- Проговоріть співбесіду з собою. Ідея в тому, щоб записати, що ви зробили добре, а які питання вас збили з пантелику. Це як спортсмен, що переглядає свій матч, щоб робити висновки.
- Зміцнюйте свій особистий бренд у мережі. Бо рекрутери часто переглядають профілі шукачів навіть після співбесіди. Коригуйте свою біографію, публікуйте пости, які свідчать про вашу експертність та підкреслюють вашу цінність.
- Оцінюйте також і компанію. Перевіряйте, чи компанія відповідає вашим цінностям. Згадайте, як вас зустріли, чи дійсно вас слухали, чи були щирими. Це допоможе вам прийняти зважене рішення, а не лише орієнтуватися на престиж чи зарплату.