И скотч таки заслуживает того, чтобы им наслаждались изысканно. О чем здесь речь, расскажет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Как пить элитный скотч: 5 изысканных способов

Чистым. Чем выше класс виски, тем меньше вы разбавляете его вкус. Экспертный способ потребления скотча, чтобы не потерять его фирменный профиль, как раз в том, чтобы пить его чистым. То есть без добавок, которые забирают из напитка дым и пряности.

Чем выше класс виски, тем меньше вы разбавляете его вкус. Экспертный способ потребления скотча, чтобы не потерять его фирменный профиль, как раз в том, чтобы пить его чистым. То есть без добавок, которые забирают из напитка дым и пряности. С камушками. По местным шотландским преданиям, скотч со льдом появился еще тогда, когда шотландцы охлаждали виски с помощью настоящих камней, собранных с ближайшего русла. Достоверность истории не проверена, но концепция распространилась и породила один из самых аутентичных способов потребления виски – когда его наливают на кубики льда.

Скотч заслуживает того, чтобы им наслаждались изысканно, и вот 5 способов для этого / Коллаж 24 Канала фото freepik

С водой. Добавление нескольких капель воды к напитку помогает высвободить жирные кислоты из эфиров (ароматических соединений), которые затем создают более сливочный и ореховый вкус на носу и небе. Этот метод позволяет поймать гораздо более глубокое понимание того, к чему стремились дистилляторы, создавая скотч.

Добавление нескольких капель воды к напитку помогает высвободить жирные кислоты из эфиров (ароматических соединений), которые затем создают более сливочный и ореховый вкус на носу и небе. Этот метод позволяет поймать гораздо более глубокое понимание того, к чему стремились дистилляторы, создавая скотч. С брызгами газировки. Сочетание виски с газировкой позволяет получить коктейль "Хайбол". Это освежающий и простой напиток, в котором пузырьки и минеральные вещества газировки помогают усилить вкус виски, делая его более приятным.

Сочетание виски с газировкой позволяет получить коктейль "Хайбол". Это освежающий и простой напиток, в котором пузырьки и минеральные вещества газировки помогают усилить вкус виски, делая его более приятным. В основу коктейлей. Даже самые искушенные любители виски не смогут отвернуть своего носа от этих коктейлей – "Роб Рой", что является вариацией Манхэттена с использованием шотландского виски, "Ржавый гвоздь", что является смесью шотландского виски и драмбуи, или "Пенициллин", где шотландское виски смешивают с лимонным соком и медово-имбирным сиропом.

К слову, о культовых коктейлях на основе виски (среди которых Old Fashioned, Manhattan, Sazerac, Blood and Sand, Irish Coffee и другие) мы ранее рассказывали и публиковали 10 топовых рецептов. Но первый способ даже у нас остается максимально топовым.