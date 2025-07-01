Секрет стильного гардероба: вот 3 вещи из секонда, которые сэкономят вам тысячи

Какие вещи лучше покупать подержанными? Действительно, секонд-хенд – это не только об экономии, это и способ найти качественные и уникальные вещи.

Стилист styleoutcast в тиктоке поделился тремя видами одежды, которые стоит искать именно в секонде. 24 Канал перескажет вам его советы.

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Советы эксперта: что покупать в секонде, чтобы действительно сэкономить?

Секонд-хенд – это сокровищница для тех, кто ищет качество по доступной цене. А зная, на что конкретно обращать внимание, вы можете пополнить гардероб действительно стильными и долговечными вещами. Эксперт посоветовал вот такие 3 вещи:

Классические пиджаки.

Это всегда стильная инвестиция, но новый стоит дорого – от 5 до 10 тысяч гривен за изделие из качественной шерсти или льна. В секонд-хенде пиджак в отличном состоянии можно найти за 200 – 500 гривен.

Почему стоит покупать подержанный? Во-первых, крой – современные пиджаки из масс-маркета редко имеют идеальную посадку, в отличие от винтажных моделей. Во-вторых, материал – старые пиджаки часто шились из качественных тканей, которые до сих пор выглядят элегантно.

Качественная одежда за копейки: 3 вещи для покупки именно в секонд-хенде в видео от styleoutcast

Классические прямые джинсы.

Особенно такие модели, как Levi's 501 или 505. Потертости добавляют им характера, поэтому подержанные джинсы даже имеют более привлекательный вид, чем новые. Кроме того, раньше джинсы изготавливали из более прочного денима.

Например, Levi's из секонда за 10 долларов часто превосходят по качеству новые модели за 40. Покупая подержанные джинсы, вы приобретаете стиль, долговечность, а еще и экономите ощутимую сумму.

Шерстяные свитера, в частности кашемировые.