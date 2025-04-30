Каждый бренд, а их очень много, имеет собственный крой, уникальные оттенки и специфические материалы. Список не исчерпывающий, но GQ, как заметил 24 Канал, считает именно их обязательными для приобретения.

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Лидирующая десятка самых топовых брендов мужских джинсов

Acne Studios. Шведский бренд с широким выбором моделей, имеет узкие, прямые, мешковатые и зауженные, часто в необычных оттенках. Ценовой диапазон выше, чем у стандартных джинсов, но это модная альтернатива на рынке.

Шведский бренд с широким выбором моделей, имеет узкие, прямые, мешковатые и зауженные, часто в необычных оттенках. Ценовой диапазон выше, чем у стандартных джинсов, но это модная альтернатива на рынке. A.P.C. Французский бренд, основан Жаном Туиту в 1987 году. Дизайнер черпает вдохновение в эстетике утилитарной или рабочей одежды, чтобы создать гардероб из прочных, классических, минималистичных и вневременных базовых вещей.

Французский бренд, основан Жаном Туиту в 1987 году. Дизайнер черпает вдохновение в эстетике утилитарной или рабочей одежды, чтобы создать гардероб из прочных, классических, минималистичных и вневременных базовых вещей. Calvin Klein. В 1980-х нью-йоркский бренд выпустил свои первые джинсовые брюки, а имя себе сделал, ориентируясь на сексуальность и благодаря прямым кроям и качественным изделиям. В 90-х их носили топ-модели, как Кейт Мосс, а джинсы CK стали символом "новой крутизны".

В 1980-х нью-йоркский бренд выпустил свои первые джинсовые брюки, а имя себе сделал, ориентируясь на сексуальность и благодаря прямым кроям и качественным изделиям. В 90-х их носили топ-модели, как Кейт Мосс, а джинсы CK стали символом "новой крутизны". Carhartt. Основан в 1889 в США как бренд рабочей одежды для железнодорожников (мешковатые брюки, износостойкие материалы и оптимальный комфорт), Carhartt через 100 лет разработал линию WIP (Work in Progress) – повседневную линию, ставшую эталоном мужской моды.

Основан в 1889 в США как бренд рабочей одежды для железнодорожников (мешковатые брюки, износостойкие материалы и оптимальный комфорт), Carhartt через 100 лет разработал линию WIP (Work in Progress) – повседневную линию, ставшую эталоном мужской моды. Dickies. Основанная в 1922 году в Техасе, компания специализировалась на тяжелой рабочей одежде. Во время Второй мировой компания делала униформу для армии. А с 2017 Dickies начал глобальную экспансию, зарекомендовав себя как один из ведущих мировых брендов уличной одежды.

Вот 10 лучших и самых известных брендов джинсовой одежды / Смотрите фото производителей