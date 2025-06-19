Почему бы не попробовать заботиться о своем внешнем виде по примеру звездного актера? Как это делать, расскажет подробно 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Советы от Пола Мескаля, как создать привлекательный образ современного мужчины

Пол Мескаль славится сексуальными и расслабленными образами, дополненными ретро-элементами и деталями, которые играют с различными видениями маскулинности. Для создания своего стилевого имиджа Мескаль применяет 3 хитрости.

Показывать кожу, но только немного.

Это может быть очень сексуально, если не переборщить до вульгарного и безвкусного. Пол создает идеальный баланс и выбирает элементы, которые показывают лишь немного, аккуратно играя с пропорциями.

В его стиле много молодости и свежести, но также есть классические и элегантные элементы. Плюс актер хорошо понимает, где можно расширить границы с очень короткими шортами, а где нужно быть серьезным.

Современный мужской образ звездного актера Пола Мескаля / Фото со страницы paulmescalpics

Носить то, что нравится.

Мескаль одевается для себя, имеет четкий стиль и носит то, что ему нравится и подходит. Мы никогда не увидим актера в образе, не соответствующем его личности и предпочтениям. С этим он создает образы уверенные и полностью комфортные.

Секрет в том, чтобы знать себя. То есть знать, что вам нравится, и не поддаваться влиянию других. Конечно, нет проблемы в том, чтобы пробовать новые тенденции, и Мескаль это также делает, но только те, которые ему действительно нравятся, и которые хорошо дополняют его стиль.

Расслабленный, элегантный и сексуальный стиль Пола Мескаля / Фото со страницы gqsports

Целенаправленно и последовательно ухаживать за собой.