Майра Бродски – мастер с 11-летним опытом – рассказала обо всем самом важном, что касается первой татуировки. 24 Канал со ссылкой на Teen Vogue расскажет подробнее.

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Советы о выборе рисунка для первой татуировки

С чего начать? Очевидно, с понимания того, что именно вы хотите изобразить на своем теле. Здесь вы можете обратиться к художникам. Хорошее место для начала – портфолио мастера, которое часто является физической книгой в его салоне или доступно в интернете.

Для татуировки выбирать следует профессионала, у которого есть работы, похожие на желаемый дизайн. Проще говоря, если вам нужен конкретный цветок, ищите того, кто уже делал такой цветок.

Если вам не хватает идей, обратите внимание на тренды или вечнозеленые темы. Это цветы, животные, универсальные символы. Но, как говорит Бродски, люди все же наиболее счастливы, когда получают что-то персонализированное, что-то, с чем можно себя идентифицировать.

Гигиена и безопасность татуировок: на что обратить внимание

Татуировки могут быть опасными – ведь это открытые раны. Поэтому есть правила безопасности, и вам следует убедиться, что вы получите чернила безопасным и гигиеническим способом.

Всю работу мастер должен выполнять в перчатках. Все иглы и трубки должны быть запечатаны. То есть те части пистолета для татуировки, к которым вы будете касаться, должны быть стерильными. Плюс мастер должен продезинфицировать поверхность тату-станции, подлокотник, массажную кровать – все, что будет в вашем случае рабочей поверхностью.

Бродски советует искать салон, где много полиэтиленовых оберток и пакетов: "Все, к чему прикасаются, должно быть завернуто в пластик". И еще один важный предмет, который должен быть в каждом тату-салоне – вазелин. Это единственное, что Бродски рекомендует использовать как увлажнитель кожи во время сеанса.

Самое важное о первой татуировке – от выбора рисунка до безопасности процесса / Фото freepik

Что делать с болью во время и после татуировки

Татуировка – это больно. Процесс сравнивают с жалением, жжением, кошачьими царапинами и даже с восковой эпиляцией. Бродски говорит, что с болью в целом ничего не поделаешь, но не все чувствуют себя одинаково. Кому-то линии болят больше, кому-то растушевка, кто-то говорит, что все болит, а кто-то – что ничего не болит.

Единственный точный совет – во время сеанса очень важно не двигаться. Остальное зависит от человека. Здесь мастер советует сначала попробовать, чтобы действительно почувствовать, как это. К примеру, протестировать свою первую татуировку на ногах или руках, где боль обычно менее интенсивная. А вот татуировка на локтях и коленях может быть "немного острой".

После татуировки может быть длительная боль или чувствительность, что может напоминать ожог или синяк. Легкое покраснение – это нормально, но любой отек или сильное покраснение может свидетельствовать об инфекции или другой плохой реакции. Если появился гной, повысилась температура или вы чувствуете общее недомогание – обязательно обратитесь к врачу.

Можно ли убрать тату, если оно напрочь не понравилось? Иногда рисунок получается не таким, как вы его себе представляли. Здесь мало что может сделать косметически, но в целом – вы можете закрасить его или удалить лазером. Маскировка, впрочем, не является на 100% эффективной – вы всегда будете видеть то, что скрывается под новым тату.

Уход и заживление после тату

Татуировка – это открытая рана, и обращаться с ней нужно соответственно. Бродски советует сразу использовать вазелин и пластырь на один раз и на несколько часов. Пластик или пищевую пленку мастер не советует. На ночь лучше использовать сухие бинты.

После того как кровотечение остановится, самое важное, что нужно сделать – это дать участку проветриться, чтобы она зажила. Душ и вымыть рану антибактериальным мылом после посещения тату-салона – также хорошее решение.

После трех дней заживления берите увлажняющий крем, чтобы не дать коже пересохнуть. Обычно татуировки чешутся, когда кожа заживает, поэтому вы должны использовать много увлажняющих средств и избегать одежды, которая будет натирать этот участок. И никогда не следует чесать заживающую татуировку. "Я всегда просто хлопаю по ней", – поделилась Бродски своим методом против зуда.