Майра Бродскі – майстриня із 11-річним досвідом – розповіла про все найважливіше, що стосується першого татуювання. 24 Канал із посиланням на Teen Vogue розповість докладніше.

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Поради про вибір малюнка для першого татуювання

З чого почати? Очевидно, з розуміння того, що саме ви хочете зобразити на своєму тілі. Тут ви можете звернутися до художників. Гарне місце для початку – портфоліо майстра, яке часто є фізичною книгою в його салоні або доступне в інтернеті.

Для татуювання обирати слід професіонала, який має роботи, схожі на бажаний дизайн. Простіше кажучи, якщо вам потрібна конкретна квітка, шукайте того, хто вже робив таку квітку.

Якщо вам бракує ідей, зверніть увагу на тренди або вічнозелені теми. Це квіти, тварини, універсальні символи. Але, як каже Бродскі, люди все ж найщасливіші, коли отримують щось персоналізоване, щось, з чим можна себе ідентифікувати.

Гігієна та безпека татуювань: на що звернути увагу

Татуювання можуть бути небезпечними – адже це відкриті рани. Тому є правила безпеки, і вам слід переконатися, що ви отримаєте чорнило у безпечний та гігієнічний спосіб.

Усю роботу майстер має виконувати в рукавичках. Усі голки та трубки мають бути запечатані. Тобто ті частини пістолета для татуювання, до яких ви будете торкатися, мають бути стерильними. Плюс майстер має продезінфікувати поверхню тату-станції, підлокітник, масажне ліжко – усе, що буде у вашому випадку робочою поверхнею.

Бродскі радить шукати салон, де багато поліетиленових обгорток і пакетів: "Усе, до чого торкаються, має бути загорнуте в пластик". І ще один важливий предмет, який повинен бути в кожному тату-салоні – вазелін. Це єдине, що Бродскі рекомендує використовувати як зволожувач шкіри під час сеансу.

Найважливіше про перше татуювання – від вибору малюнка до безпеки процесу / Фото freepik

Що робити з болем під час і після татуювання

Татуювання – це боляче. Процес порівнюють з жалінням, печінням, котячими подряпинами й навіть з восковою епіляцією. Бродскі каже, що з болем загалом нічого не поробиш, але не всі відчувають себе однаково. Комусь лінії болять більше, комусь розтушовування, хтось каже, що все болить, а хтось – що нічого не болить.

Єдина точна порада – під час сеансу дуже важливо не рухатися. Решта залежить від людини. Тут майстриня радить спочатку спробувати, щоб дійсно відчути, як це. До прикладу, протестувати своє перше татуювання на ногах або руках, де біль зазвичай менш інтенсивний. А от татуювання на ліктях і колінах може бути "трохи гострим".

Після татуювання може бути тривалий біль або чутливість, що може нагадувати опік або синяк. Легке почервоніння – це нормально, але будь-який набряк або сильне почервоніння може свідчити про інфекцію або іншу погану реакцію. Якщо з'явився гній, підвищилася температура або ви відчуваєте загальне нездужання – обов'язково зверніться до лікаря.

Чи можна прибрати тату, якщо воно геть не сподобалося? Іноді малюнок виходить не таким, як ви його собі уявляли. Тут мало що може зробити косметично, але загалом – ви можете зафарбувати його або видалити лазером. Маскування, утім, не є на 100% ефективним – ви завжди будете бачити те, що ховається під новим тату.

Догляд та загоєння після тату

Татуювання – це відкрита рана, і поводитися з нею потрібно відповідно. Бродскі радить зразу використовувати вазелін і пластир на один раз і на кілька годин. Пластик чи харчову плівку майстриня не радить. На ніч краще використовувати сухі бинти.

Коли кровотеча зупиниться, найважливіше, що потрібно зробити – це дати ділянці провітритися, щоб вона зажила. Душ та вимити рану антибактеріальним милом після відвідин тату-салону – також хороше рішення.

Після трьох днів загоєння беріть зволожуючий крем, щоб не дати шкірі пересохнути. Зазвичай татуювання сверблять, коли шкіра заживає, тож ви повинні використовувати багато зволожуючих засобів і уникати одягу, який натиратиме цю ділянку. І ніколи не слід чухати татуювання, що заживає. "Я завжди просто ляскаю по ньому", – поділилася Бродскі своїм методом проти свербіння.