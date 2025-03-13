YKK: что означают эти неприметные буквы на застежках-молниях

А вы замечали маленькие такие буквы YKK на застежках-молниях своей одежды, на сумках, на обуви? Думаем, да, потому что они встречаются очень часто – но знаете ли вы, что они означают?

Эта незначительная деталь скрывает большую и интересную историю. 24 Канал благодаря Modaknits рассказывает подробнее.

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Что такое YKK и почему вы видите эти буквы на многих застежках во всем мире

Эта впечатляющая мужская история началась в 1934 году. Тадао Йосида работал подмастерьем на фабрике, и постоянно раздражался из-за ненадежных молний – а надежных тогда просто не существовало. Они ржавели, ломались, произвольно расстегивались и так далее.

Йосида, неся запал молодости, начал экспериментировать, и таки разработал собственные молнии – прочные и неподвластные коррозии. Но у него не было ни инвесторов, ни своих денег, поэтому японец все собирал вручную.

Часто настойчивость призывает вознаграждение, и в итоге Йосида основал свою компанию – Yoshida Kogyo Kabushikikaisha, "Компания Йосиды с ограниченной ответственностью". Мужчина стремился изготавливать и продавать лучшие молнии в мире.

И ему это удалось, компания Йосиды полностью изменила мир производства одежды. Он создал уникальную технологию, сделав свои застежки-молнии устойчивыми к коррозии, а еще запатентовал реверсивную застежку (расстегивалась в обе стороны).

Надпись YKK на застежках скрывает большую и интересную историю / Коллаж 24 Канала фото freepik

Звездным для компании стал 1966 год, когда мир увидел YZip – сверхпрочную, но дешевую молнию для джинсов. Вот так продукция Йосиды стала незаменимой для производителей одежды по всему миру.

Раньше до 80% джинсов выпускали с пуговицами , но удобство японской разработки перевесило. Штука в том, что джинсы отстирывали от промышленного клея перед продажей, то есть молнии могли пришивать только после, что усложняло производство и логистику.

, но удобство японской разработки перевесило. Штука в том, что джинсы отстирывали от промышленного клея перед продажей, то есть молнии могли пришивать только после, что усложняло производство и логистику. А YZip от Йосиды спокойно выдерживали многочисленные стирки. Так компания Тадао Йосиды забрала более 40% мирового рынка застежек, что означало фактически глобальное господство бренда.

А, чуть не забыли – за буквами YKK скрывается не только вся эта история, но и простое событие 1990-х годов. Компания Yoshida Kogyo Kabushikikaisha сократила свое название до аббревиатуры YKK. И продолжает быть лидером отрасли, к слову, хотя в целом рынок молний-застежек существенно упал.