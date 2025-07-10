Вот как духи очаровывают вас: что такое верхние, средние и базовые ноты

Парфюм – это сложная химическая композиция, которая влияет на наши эмоции и восприятие. Недаром производители тратят на разработку лучших запахов невероятный объем ресурсов.

Структура духов – это 3 уровня нот, а именно верхние, средние и базовые. Вместе они создают уникальный ароматический опыт. Что означает каждый уровень, рассказываем на 24 Канале со ссылкой на Marste.

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Химия ароматов: верхние, средние, базовые – как они создают магию восприятия

Понимание значения и роли типов нот в духах помогает нам выбрать именно тот парфюм, который будет резонировать со стилем и настроением. Поэтому вот что стоит о них знать:

Верхние ноты – это первое впечатление от парфюма, которое чувствуют сразу после нанесения.

Они легкие, свежие и мимолетные, их действие длится от нескольких минут до примерно часа. Часто производители здесь применяют цитрусовые (лимон, бергамот), травяные (лаванда) или фруктовые (яблоко) ноты – для яркого старта.

Например, у гиперпопулярного мужского парфюма Creed Aventus верхние ноты – это ананас и черная смородина, и они задают очень энергичный тон, привлекая внимание.

Рассказываем, какие существуют ноты духов и как влияют на восприятие / Фото freepik

Средние ноты – это сердце парфюма, они раскрываются через 10 – 30 минут и держатся несколько часов.

Ноты сердца определяют характер аромата. Цветочные (роза, жасмин), пряные (корица) или древесные (кедр) ноты добавляют глубины. Эти ноты влияют на эмоциональную связь с парфюмом.

Скажем, в Davidoff Cool Water средние ноты лаванды и жасмина создают свежий, морской вайб, что ассоциируется со свободой.

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Базовые ноты – это основа, которая появляется через несколько часов и может держаться до суток.

В основном здесь используют мускус, амбру, сандал или ваниль, они обеспечивают стойкость и шлейф. Именно базовые ноты формируют финальное впечатление, которое остается в памяти.

К примеру, в Aramis Classic базовые ноты пачули и кожи добавляют мужественности и тепла, делая аромат незабываемым.

Химия духов работает как спектакль в театре. Верхние ноты приглашают, средние рассказывают историю, а базовые закрепляют эмоцию. Так что какие ноты резонируют с вашим характером – такой парфюм и выбирайте.