Ось як парфуми зачаровують вас: що таке верхні, середні та базові ноти

Парфуми – це складна хімічна композиція, яка впливає на наші емоції та сприйняття. Недаремно виробники витрачають на розробку кращих запахів неймовірний обсяг ресурсів.

Структура парфумів – це 3 рівні нот, а саме верхні, середні та базові. Разом вони створюють унікальний ароматичний досвід. Що означає кожен рівень, розповідаємо на 24 Каналі із посиланням на Marste.

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Хімія ароматів: верхні, середні, базові – як вони створюють магію сприйняття

Розуміння значення та ролі типів нот у парфумах допомагає нам вибрати саме той парфум, який резонуватиме зі стилем і настроєм. Тож ось що варто про них знати:

Верхні ноти – це перше враження від парфуму, яке відчувають одразу після нанесення.

Вони легкі, свіжі та швидкоплинні, їхня дія триває від кількох хвилин до приблизно години. Часто виробники тут застосовують цитрусові (лимон, бергамот), трав’яні (лаванда) чи фруктові (яблуко) ноти – для яскравого старту.

Наприклад, у гіперпопулярного чоловічого парфуму Creed Aventus верхні ноти – це ананас та чорна смородина, і вони задають дуже енергійний тон, привертаючи увагу.

Розповідаємо, які існують ноти парфумів та як впливають на сприйняття / Фото freepik

Середні ноти – це серце парфуму, вони розкриваються через 10 – 30 хвилин і тримаються кілька годин.

Ноти серця визначають характер аромату. Квіткові (троянда, жасмин), пряні (кориця) чи деревні (кедр) ноти додають глибини. Ці ноти впливають на емоційний зв’язок із парфумом.

Скажімо, у Davidoff Cool Water середні ноти лаванди та жасмину створюють свіжий, морський вайб, що асоціюється зі свободою.

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Базові ноти – це основа, яка з’являється через кілька годин і може триматися до доби.

Здебільшого тут використовують мускус, амбру, сандал чи ваніль, вони забезпечують стійкість і шлейф. Саме базові ноти формують фінальне враження, яке залишається у пам’яті.

До прикладу, в Aramis Classic базові ноти пачулі та шкіри додають мужності й тепла, роблячи аромат незабутнім.

Хімія парфумів працює як вистава у театрі. Верхні ноти запрошують, середні розповідають історію, а базові закріплюють емоцію. Тож які ноти резонують із вашим характером – такий парфум і обирайте.