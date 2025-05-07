День матери на носу: 10 идей подарков для сыновей, которые откладывают все на последний момент

Во второе воскресенье мая отмечают День матери. Остались считанные дни, и если вы до сих пор не определились, что подарить самой родной, мы идем на помощь с идеями, которые вдохновят вас.

В этом году День матери отмечают 11 мая. По этому случаю 24 Канал подготовил материал для сыновей, которые хотят сделать хороший и незабываемый подарок для родного человека в их жизни.

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Что подарить ко Дню матери

1. Любимые цветы

Это база, основа, ґрунт. Подарите матери любимый букет. Пусть он радует ее и радует глаз, а аромат дарит только положительные эмоции. В идеале, чтобы цветы сопровождались и другими подарками. Но это уже зависит от вашего бюджета.



Любимые цветы – всегда замечательный подарок / Фото freepik

2. Ювелирные изделия

Если ваша мама любительница ювелирки, то вам есть где разгуляться. Это может быть и подвеска, и браслет, и серьги. Главное – выбрать любимый металл: серебро или золото. Также стоит учесть предпочтения матери, чтобы подарок она могла носить, и он не лежал в ее шкатулке с другими украшениями.

3. Сертификат на массаж или в SPA

Сейчас очень важно находить время и возможность для отдыха. Мы знаем, что матери часто откладывают это на потом, потому что считают, что прежде всего нужно позаботиться о других. Ваша задача – позаботиться о родной. Запишите ее на расслабляющий массаж или в SPA. Пусть она проведет несколько часов, окутана заботой и получает удовольствие от процесса.



Поход в SPA позволит расслабиться / Фото freepik

4. Поход в театр или на концерт

Если мы заговорили об отдыхе, то не менее важны эмоции. Подарите ей поход на любимый спектакль или концерт. Можете пойти с ней или предложить ей возможность взять с собой одну из подруг. Пусть она насладится игрой любимых актеров или послушает песни, которые помогут ей зарядиться положительной энергией на ближайшие дни и недели. Эмоции незабываемые, поэтому не стесняйтесь их дарить.

5. Уходовая косметика

Но здесь важно обратить внимание на то, чем пользуется мама. Не нужно покупать что-нибудь, чтобы сделать милый подарок. Если вы сомневаетесь, то можно непосредственно спросить, хотела бы она подобного рода подарок. Возможно, она уже несколько месяцев откладывает покупку всех этих милых баночек для ухода за собой, потому что постоянно есть вещи важнее.

Милые подарки ко Дню матери

1. Именная чашка или футболка

Эти милые подарки мама будет использовать чуть ли не каждый день. И каждый раз, когда она с ними будет взаимодействовать, вспоминать о вас. Да, это очень милые презенты не за все деньги мира, но иногда они могут быть едва ли не самыми ценными для вашей матери.



С именной чашки и пить приятнее / Фото svetlanasokolova

2. Семейное фото в красивой рамке

Пора уже ту белую стену в гостиной немного украсить. К примеру, семейным портретом в фоторамке. Для этого выберите красивое ваше совместное фото. К слову, если у вас нет общих фотографий, то можно подарить фотосессию. Причем как индивидуальную, так и семейную. Тут уже смотрите к тому, что было бы ближе вашей матери.

3. Подарочный набор чая или кофе в подарок

Если заговорили о чашке, то можно также обратить внимание на подарочные наборы чая или кофе. Пусть ваша самая родная будет начинать утро с вкусных напитков, наслаждаясь временем для себя. Такие мелкие маленькие ритуалы положительно влияют на нас и дарят нам ощущение уюта и комфорта, что сейчас очень ценно.

4. Торт, испеченный своими руками

Нет-нет, не нужно посягать на успех именитых кондитерских. Но точно лишним не будет приготовить, хоть и небольшой, но торт своими руками. Пусть он не будет идеальным, пусть не удастся его очень красиво украсить. Возможно, он будет напоминать торт, который Хагрид подарил Гарри Поттеру. Все это не имеет значения. Важно, что вы уделили время и внимание матери, которой иногда этого очень не хватает.



Приготовьте что-то сладенькое своими руками / Фото gpointstudio

5. День, проведенный вместе

Все эти подарки можно и нужно подкрепить еще одним важным – вниманием. Проведите этот день вместе с мамой. Вы можете куда-то пойти или поехать. Не имеет значения. Важно, чтобы вы вместе много говорили, смеялись, фотографировались. Делали все то, на что всегда не хватало времени. Поверьте, этот подарок она запомнит лучше всего.

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Что бы вы ни подарили маме в этот день, важно делать это от всего сердца. Ваш подарок – проявление внимания. И именно ваше внимание – самый ценный подарок для самого родного для вас человека.