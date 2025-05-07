День матері на носі: 10 ідей подарунків для синів, які відкладають все на останній момент

У другу неділю травня відзначають День матері. Залишились лічені дні, і якщо ви досі не визначились, що подарувати найріднішій, – ми йдемо на допомогу з ідеями, які надихнуть вас.

Цьогоріч День матері відзначають 11 травня. З цієї нагоди 24 Канал підготував матеріал для синів, які хочуть зробити гарний і незабутній подарунок для найріднішої людини у їхньому житті.

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Що подарувати до Дня матері

1. Улюблені квіти

Це база, основа, ґрунт. Подаруйте матері улюблений букет. Нехай він тішить її та милує око, а аромат дарує лише позитивні емоції. В ідеалі, щоб квіти супроводжувалися й іншими подарунками. Але це вже залежить від вашого бюджету.



Улюблені квіти – завжди чудовий подарунок / Фото freepik

2. Ювелірні вироби

Якщо ваша мама поціновувачка ювелірки, то тут вам є де розгулятись. Це може бути і підвіска, і браслет, і сережки. Головне – обрати улюблений метал: срібло чи золото. Також варто врахувати вподобання матері, щоб подарунок вона могла носити, і він не лежав у її шкатулці з іншими прикрасами.

3. Сертифікат на масаж або у SPA

Зараз надзвичайно важливо знаходити час і можливість для відпочинку. Ми знаємо, що матері часто відкладають це на потім, бо вважають, що передовсім потрібно потурбуватись про інших. Ваша задача – потурбуватись про найріднішу. Запишіть її на розслабляючий масаж або у SPA. Нехай вона проведе кілька годин, огорнута турботою й отримує задоволення від процесу.



Похід у SPA дозволить розслабитись / Фото freepik

4. Похід у театр або на концерт

Якщо ми заговорили про відпочинок, то не менш важливими є емоції. Подаруйте їй похід на улюблену виставу або концерт. Можете піти з нею або запропонувати їй можливість взяти з собою одну з подруг. Нехай вона насолодиться грою улюблених акторів або послухає пісні, які допоможуть їй зарядитись позитивною енергією на найближчі дні та тижні. Емоції незабутні, тому не соромтесь їх дарувати.

5. Доглядова косметика

Але тут важливо звернути увагу на те, чим користується мама. Не потрібно купляти що-небудь, щоб зробити милий подарунок. Якщо ви вагаєтесь, то можна безпосередньо спитати, чи хотіла б вона подібного роду подарунок. Можливо, вона вже кілька місяців відкладає покупку усіх цих милих баночок для догляду за собою, бо постійно є речі важливіші.

Милі подарунки до Дня матері

1. Іменна чашка або футболка

Ці милі подарунки мама використовуватиме ледь не щодня. І щоразу, коли вона з ними взаємодіятиме, згадуватиме про вас. Так, це дуже милі презенти не за всі гроші світу, але іноді вони можуть бути чи не найціннішими для вашої матері.



З іменної чашки і пити приємніше / Фото svetlanasokolova

2. Родинне фото у красивій рамці

Пора вже ту білу стіну у вітальні трішки прикрасити. До прикладу, сімейним портретом у фоторамці. Для цього оберіть красиве ваше спільне фото. До слова, якщо у вас немає спільних фотографій, то також можна подарувати фотосесію. Причому як індивідуальну, так і сімейну. Тут уже дивіться до того, що було б ближче вашій матері.

3. Подарунковий набір чаю або кави

Якщо заговорили про горнятко, то можна також звернути увагу на подарункові набори чаю або кави. Нехай ваша найрідніша починатиме ранок зі смачних напоїв, насолоджуючись часом для себе. Такі дрібні маленькі ритуали позитивно впливають на нас і дарують нам відчуття затишку та комфорту, що зараз дуже цінно.

4. Торт, спечений своїми руками

Ні-ні, не потрібно зазіхати на успіх іменитих кондитерських. Але точно зайвим не буде приготувати, хоч і невеличкий, але торт своїми руками. Нехай він не буде ідеальним, нехай не вдасться його дуже красиво прикрасити. Можливо, він нагадуватиме торт, який Геґрід подарував Гаррі Поттеру. Все це не має значення. Важливо, що ви приділили час і увагу матері, якій іноді цього дуже бракує.



Приготуйте щось солоденьке своїми руками / Фото gpointstudio

5. День, проведений разом

Усі ці подарунки можна і треба підкріпити ще одним важливим – увагою. Проведіть цей день разом з мамою. Ви можете кудись піти або поїхати. Не має значення. Важливо, щоб ви разом багато говорили, сміялись, фотографувались. Робили все те, на що завжди бракувало часу. Повірте, цей подарунок вона запам’ятає найкраще.

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Що б ви не подарували мамі у цей день, важливо робити це від щирого серця. Ваш подарунок – прояв уваги. І саме ваша увага – найцінніший подарунок для найріднішої для вас людини.