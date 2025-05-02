То есть, да, существуют духи, что повышают производительность и могут помочь вам быть более сосредоточенным на работе, в учебе или где-то еще, где вам это нужно. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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Какие ароматы могут повысить вашу производительность на работе

Обоняние – мощный инструмент, связанный с памятью и обучением. Поэтому вы можете использовать его, чтобы сыграть со своим мозгом и становиться более эффективным и продуктивным, когда это необходимо.

Существуют парфюмы, которые могут стимулировать работу мозга, а значит ваше внимание, производительность и работоспособность. А еще они будут способствовать улучшению памяти и помогут чувствовать себя более довольными и расслабленными на рабочем месте.

Марк Мосс, профессор психологии Нортумбрийского университета, говорит, что мы запрограммированы наслаждаться приятными ароматами. Поэтому когда мы встречаем их, то можем почувствовать положительное влияние как на настроение, так и на познание. И вот о каких речь.

Существуют запахи, которые могут помочь вам в работе – то почему бы не попробовать выбрать именно такие духи / Фото freepik

Розмарин – для улучшения памяти. Эксперты изучали влияние эфирных масел на работоспособность и обнаружили, что аромат розмарина может помочь улучшить память и укрепить ее. А вот лаванда может иметь противоположный эффект – ее советуют больше для того, чтобы помочь себе заснуть.

– для улучшения памяти. Эксперты изучали влияние эфирных масел на работоспособность и обнаружили, что аромат розмарина может помочь улучшить память и укрепить ее. А вот лаванда может иметь противоположный эффект – ее советуют больше для того, чтобы помочь себе заснуть. Базилик – для энергии. Духи с ароматом базилика помогают почувствовать себя бодрыми и энергичными. Особенно хорошо использовать его в то время дня, когда энергия обычно падает, например вечером или после еды.

– для энергии. Духи с ароматом базилика помогают почувствовать себя бодрыми и энергичными. Особенно хорошо использовать его в то время дня, когда энергия обычно падает, например вечером или после еды. Мята и другие травы . Травяные ароматы, такие как мята, эвкалипт и шалфей, помогают улучшить концентрацию внимания и повышают способность мозга запоминать вещи. Поэтому они являются хорошим выбором, когда вам нужно дольше оставаться сосредоточенным и когда вы пытаетесь чему-то научиться.

. Травяные ароматы, такие как мята, эвкалипт и шалфей, помогают улучшить концентрацию внимания и повышают способность мозга запоминать вещи. Поэтому они являются хорошим выбором, когда вам нужно дольше оставаться сосредоточенным и когда вы пытаетесь чему-то научиться. Цитрусовые. Это свежие, легкие и энергичные ароматы, поэтому они являются хорошими союзниками, чтобы чувствовать себя более бодрыми и энергичными утром. Лимон, например, помогает уменьшить тревожность и повысить концентрацию внимания.

Но заметьте, что не все ароматы будут работать для всех. Вы должны учитывать свой личный опыт в отношении запахов и свои предпочтения, чтобы найти лучший вариант. Тут главное, чтобы он был приятен и чтобы пробуждал в вас правильные ощущения.