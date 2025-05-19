С другой стороны, это и плюс – поскольку у темы нет заранее установленных правил. 24 Канал напишет о тех духах, которые подобрал портал GQ по простому критерию: они легко вызывают восторг.
Смотрите также Как пахнет настоящий мужчина: три аромата, которые подчеркивают характер и лидерство
Эти духи сегодня характеризуют мужчину с прекрасным вкусом
Критерий простой, но в себе он содержит целую композицию требований. Эти духи:
- Играют с эксклюзивностью.
- Содержат ингредиенты высочайшего качества.
- В трендах и намекают на роскошь.
- Делают из нас лучшую версию нас самих.
По запахам – это освежающие ароматы, вкусные и с очищающим эффектом, чистые и мужские аккорды. И вот о каких речь:
- Acqua di Parma Buongiorno. Эта парфюмированная вода отражает радость новых начинаний, рассвета и весны на тосканских холмах. Вдохновленная утренней росой и ощущением первых солнечных лучей на коже. Ноты: лимон, мята перечная, розмарин, базилик, петитгрейн, лаванда, листья мандарина, кедр, амбра и белый мускус.
- Dior Homme Cologne. Изысканный и требовательный, это одеколон с окутывающим шлейфом, имеющий непринужденный шарм вневременной белой рубашки. Эта парфюмированная вода олицетворяет элегантность простоты в противовес показухе. Ноты: калабрийский бергамот, цвет грейпфрута и белый мускус.
Подборка свежих духов для мужчины с хорошим вкусом / Смотрите фото производителей
- Louis Vuitton Afternoon Swim. Ощущение безмерной свежести пронизывает этот парфюм, в котором бергамот контрастирует с глубоким мандарином и благородным сицилийским апельсином. Это делает аромат пышным и сочным, словно взрыв витаминов. Ноты: бергамот, мандарин, апельсин, имбирь и амбра.
- Loewe Agua Drop. Свежий и цветочный, фруктовый, древесно-амбровый аромат. Drop – первый аромат в семействе LOEWE Agua, создан на основе эксклюзивного аккорда – Loewe Accord (на основе испанского дикого шиповника). Аромат напоминает едва уловимые капли росы на лепестках цветка после прохладной ночи. Ноты: бергамот, флердоранж, апельсиновый цвет, лабданум и кожа.
- Prada Infusion d'Ylang EDP. Солнечный и буйный, свежий и чувственный аромат с чарующими цветочными нотами иланг-иланга в сочетании с бергамотом и пряным кардамоном, сублимированный базой сандалового дерева. Образец роскоши для жарких дней. Ноты: бергамот, кардамон, иланг-иланг, сандал.