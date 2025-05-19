С другой стороны, это и плюс – поскольку у темы нет заранее установленных правил. 24 Канал напишет о тех духах, которые подобрал портал GQ по простому критерию: они легко вызывают восторг.

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Эти духи сегодня характеризуют мужчину с прекрасным вкусом

Критерий простой, но в себе он содержит целую композицию требований. Эти духи:

Играют с эксклюзивностью.

Содержат ингредиенты высочайшего качества.

В трендах и намекают на роскошь.

Делают из нас лучшую версию нас самих.

По запахам – это освежающие ароматы, вкусные и с очищающим эффектом, чистые и мужские аккорды. И вот о каких речь:

Acqua di Parma Buongiorno. Эта парфюмированная вода отражает радость новых начинаний, рассвета и весны на тосканских холмах. Вдохновленная утренней росой и ощущением первых солнечных лучей на коже. Ноты: лимон, мята перечная, розмарин, базилик, петитгрейн, лаванда, листья мандарина, кедр, амбра и белый мускус.

Эта парфюмированная вода отражает радость новых начинаний, рассвета и весны на тосканских холмах. Вдохновленная утренней росой и ощущением первых солнечных лучей на коже. Ноты: лимон, мята перечная, розмарин, базилик, петитгрейн, лаванда, листья мандарина, кедр, амбра и белый мускус. Dior Homme Cologne. Изысканный и требовательный, это одеколон с окутывающим шлейфом, имеющий непринужденный шарм вневременной белой рубашки. Эта парфюмированная вода олицетворяет элегантность простоты в противовес показухе. Ноты: калабрийский бергамот, цвет грейпфрута и белый мускус.

Подборка свежих духов для мужчины с хорошим вкусом / Смотрите фото производителей