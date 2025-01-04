В наше время эта практика затрагивает почти всех людей, как молодых, так и старых, и становится социальным феноменом. Как же ему противостоять? 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Думскроллинг – бесконечное погружение в негатив

Это не просто феномен чрезмерного потребления информации, а спираль, которая затягивает нас в атмосферу стресса. Складывается впечатление, что все идет не так, как надо. Думскроллинг как явление взорвался во время пандемии, но, конечно, существовал задолго до этого.

Термин сочетает в себе английские слова "обреченность" и "прокрутка". И главная проблема здесь, что негативные новости превращаются в водоворот, в котором мы постоянно находимся. И так думскроллинг влияет на наше психическое здоровье.

Исследования показывают прямую связь между чрезмерным потреблением негативного контента и повышением тревожности, стресса и депрессии. Причиной этого является то, как наш мозг обрабатывает негативную информацию – мы имеем биологическую склонность сосредотачивать внимание на том, что угрожает или беспокоит.

В современном обществе, где люди постоянно сталкиваются с тревожной информацией, ощущение недоверия, бессилия, обреченности и мрачности пронизывает повседневную жизнь. А одним из самых пагубных последствий является оторванность от реальности и изоляция.

Потому что мы ничего не делаем, только часами наблюдаем за миром, который, кажется, разрушается на наших глазах. Такая эмоциональная перегрузка приводит к умственной усталости, которая подрывает энтузиазм и мотивацию. И в конце каждого дня мы чувствуем себя все более истощенными и пессимистичными.

Думскроллинг затрагивает почти всех людей, как молодых, так и старых – как же ему противостоять? / Фото freepik

Как разорвать этот круг цифрового стресса – 4 шага

Используйте приложения для управления временем. Например, Forest, RescueTime или StayFocusd – они являются бесценными инструментами для сознательного управления временем, для ограничения времени, проведенного в социальных сетях или на новостных сайтах.

Например, Forest, RescueTime или StayFocusd – они являются бесценными инструментами для сознательного управления временем, для ограничения времени, проведенного в социальных сетях или на новостных сайтах. Применяйте практики осознанности и медитацию. Они поощряют вернуться к моменту, отойти от тревог, вызванных новостями, уменьшают стресс, успокаивают ум и помогают восстановить контроль над мыслями. Это настоящий щит от непрерывного потока информации.

Они поощряют вернуться к моменту, отойти от тревог, вызванных новостями, уменьшают стресс, успокаивают ум и помогают восстановить контроль над мыслями. Это настоящий щит от непрерывного потока информации. Установите здоровые ограничения. Добровольное ограничение доступа к информации путем установления определенных временных интервалов является эффективным решением. Чтение новостей должно быть структурированным моментом, а не навязчивой деятельностью. А свободные от технологий зоны, например спальня, должны стать убежищем от цифрового потопа.

Добровольное ограничение доступа к информации путем установления определенных временных интервалов является эффективным решением. Чтение новостей должно быть структурированным моментом, а не навязчивой деятельностью. А свободные от технологий зоны, например спальня, должны стать убежищем от цифрового потопа. Потребляйте информацию сбалансировано. Вместо того чтобы тонуть в потоке плохих новостей, следует попробовать расширить свое информационное потребление в области положительных или конструктивных тем. Существует множество вдохновляющего контента, мотивационных историй или оздоровительных платформ, питающих ум и творчество.

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