Понятно, что люди спрашивают, почему эти безалкогольные напитки такие дорогие. Ведь алкоголь стоит дорого из-за расходов на пошлины, а его безалкогольные версии не облагаются такими налогами. Что же здесь происходит?
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Что такое безалкогольный алкоголь
Безалкогольный алкоголь – это термин, который используют для описания напитков, имеющих вкус и вид традиционных алкогольных. Но они не содержат значительного количества алкоголя или вообще обходятся без него.
Такие напитки создают для людей, которые:
- хотят наслаждаться вкусом любимого алкоголя без употребления самого алкоголя,
- не хотят чувствовать последствий, например опьянения,
- хотят придерживаться здорового образа жизни,
- или же участвовать в социальных мероприятиях, где обычно потребляются алкогольные напитки.
К таким напиткам причисляют безалкогольное пиво, безалкогольное вино (обычно алкоголя там меньше 0,5%), безалкогольные коктейли (моктейли) и тому подобное.
Безалкогольный алкоголь имеет вкус и вид традиционного алкоголя, но не содержит его / Фото freepik
Сейчас такие напитки становятся все более популярными среди потребителей, которые хотят уменьшить потребление алкоголя по разным причинам.
Почему безалкогольный алкоголь такой дорогой
- Ингредиенты премиум-класса. В большинстве алкогольных напитков преобладает вкус алкоголя, безалкогольным напиткам приходится прилагать больше усилий для создания соответствующего вкуса. А это часто требует дорогих ингредиентов, особых растительных компонентов, трав и специй.
- Сложные производственные процессы. Процессы пивоварения и дистилляции, которые используют в алкогольной отрасли, известны сотни лет. Безалкогольная же сфера все еще молодая, и брендам приходится открывать для себя и создавать новую инфраструктуру.
Изготавливать безалкогольный алкоголь значительно сложнее по целому ряду причин / Фото nensuria@freepik
- Дополнительная логистика. Такие напитки должны пройти процесс деалкоголизации. Это дополнительный этап производства, который увеличивает стоимость. Особенно потому, что эти технологии часто не расположены вблизи места производства базового продукта (например, пива или вина), что создает дополнительные транспортные и логистические расходы.
- Особый маркетинг. Безалкогольные бренды утверждают, что не просто копируют алкоголь, а создают новый жанр напитков, а это требует изрядного количества маркетинга. Мир безалкогольных напитков стремительно развивается в последние годы, и это все еще относительно молодой рынок, и компании прилагают немало усилий, чтобы выделиться на нем и изменить отношение к употреблению алкоголя.