Безалкогольный алкоголь: что это такое и почему он такой дорогой

Обычная бутылка джина, например, Gordon's, стоит в Англии 15 фунтов, а его безалкогольная версия – лишь на 3 фунта меньше. Безалкогольное пиво обычно стоит так же, как и алкогольное, аналогичная история с безалкогольным вином.

Понятно, что люди спрашивают, почему эти безалкогольные напитки такие дорогие. Ведь алкоголь стоит дорого из-за расходов на пошлины, а его безалкогольные версии не облагаются такими налогами. Что же здесь происходит?

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Что такое безалкогольный алкоголь

Безалкогольный алкоголь – это термин, который используют для описания напитков, имеющих вкус и вид традиционных алкогольных. Но они не содержат значительного количества алкоголя или вообще обходятся без него.

Такие напитки создают для людей, которые:

хотят наслаждаться вкусом любимого алкоголя без употребления самого алкоголя,

не хотят чувствовать последствий, например опьянения,

хотят придерживаться здорового образа жизни,

или же участвовать в социальных мероприятиях, где обычно потребляются алкогольные напитки.

К таким напиткам причисляют безалкогольное пиво, безалкогольное вино (обычно алкоголя там меньше 0,5%), безалкогольные коктейли (моктейли) и тому подобное.

Безалкогольный алкоголь имеет вкус и вид традиционного алкоголя, но не содержит его / Фото freepik

Сейчас такие напитки становятся все более популярными среди потребителей, которые хотят уменьшить потребление алкоголя по разным причинам.

Почему безалкогольный алкоголь такой дорогой

Ингредиенты премиум-класса. В большинстве алкогольных напитков преобладает вкус алкоголя, безалкогольным напиткам приходится прилагать больше усилий для создания соответствующего вкуса. А это часто требует дорогих ингредиентов, особых растительных компонентов, трав и специй.

В большинстве алкогольных напитков преобладает вкус алкоголя, безалкогольным напиткам приходится прилагать больше усилий для создания соответствующего вкуса. А это часто требует дорогих ингредиентов, особых растительных компонентов, трав и специй. Сложные производственные процессы. Процессы пивоварения и дистилляции, которые используют в алкогольной отрасли, известны сотни лет. Безалкогольная же сфера все еще молодая, и брендам приходится открывать для себя и создавать новую инфраструктуру.

Изготавливать безалкогольный алкоголь значительно сложнее по целому ряду причин / Фото nensuria@freepik