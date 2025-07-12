Бумераскинг отталкивает от вас людей: что это за привычка и как ее избежать

Определенные ваши действия и привычки могут делать вас менее привлекательным для окружающих. И если для вас важно, чтобы так не было – избегайте хотя бы бумераскинга.

Это не про внешность, и не про бумеров, здесь другой контекст. Расскажем о нем на 24 Канале со ссылкой на GQ.

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Что такое бумераскинг и как он может портить вам жизнь?

Что может сделать нас более уверенными и привлекательными для других людей? Это удачно подобранные духи, уместная и красивая одежда, правильная прическа и тому подобное. Но, к сожалению, вне внешности есть кое-что, что может иметь обратный эффект.

Психолог Клэй Дринко назвал одну особую привычку, которая может сделать вас менее привлекательным, создавать впечатление неприятного и неискреннего человека. Это бумераскинг.

Многие люди попадают в эту ловушку, думая, что это не проблема, и даже больше – что это делает их более интересными. Но происходит наоборот, и вы можете казаться высокомерным и нарциссическим человеком.

Итак, Бумераскинг (boomerasking) – это когда кто-то задает вопрос в разговоре, а потом отвечает на него сразу сам или отвечает после ответа собеседника.

Бумераскинг делает нас токсичными людьми в глазах собеседников / Фото stockking@freepik

Стоит знать Как общаться с человеком, который вам очень не нравится

Название привычки связано с бросанием бумеранга, который возвращается на то же место. В контексте – это когда кто-то спрашивает только для того, чтобы дать свой ответ, безразлично к участию других людей в разговоре.

Это техника монополизации разговора , чтобы говорить о себе, но с иллюзией, будто бы вы интересуетесь другим человеком и тем, что он должен сказать. Например, вопрос-бумеранг – это когда кто-то спрашивает вас, как ваши дела, только чтобы рассказать о своих.

, чтобы говорить о себе, но с иллюзией, будто бы вы интересуетесь другим человеком и тем, что он должен сказать. Например, вопрос-бумеранг – это когда кто-то спрашивает вас, как ваши дела, только чтобы рассказать о своих. Человек, прибегающий к бумераскингу, хочет похвастаться своими достижениями или планами, или пожаловаться, или просто поделиться чем-то о себе.

Почему это делает его непривлекательным? Потому что он кажется эгоцентричным, неприятным человеком, который интересуется только своими ответами, проблемами и темами.

Чтобы избежать этого, надо всего лишь позволить человеку, с которым вы разговариваете, говорить, отвечать на ваши вопросы. И, конечно, надо посвятить свое внимание его ответам, а не себе. Нужно стремиться узнать другого человека и показывать ему, что вы действительно интересуетесь им и его словами.