Ни для кого не секрет, что со временем свою важность теряют внешность, деньги или та химия, которая возникла в начале. Зато на первое место выходит важная вещь, на которой акцентирует Артур Брукс, эксперт по социальным наукам и профессор, который посвятил свою карьеру изучению любви, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

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Что нужно для долговременного брака

По мнению эксперта, долговременный брак невозможен без невозможен без... дружбы!

Цель вашего брака – не страсть, а дружба. Это цель, вы должны быть близкими друзьями, в идеале – лучшими друзьями, со своим партнером,

– подчеркнул Артур Брукс.

Он добавил, что одной из важнейших вещей для счастливой жизни является "партнерство с кем-то, кто будет последним человеком, на которого вы взглянете, когда сделаете последний вздох".

Вместо этого предшествует разводу одиночество партнеров, которые живут вместе. В таком случае едва ли не единственным, что их объединяет, есть общие дети.

Более того, часто в парах большую часть своего брака сосредотачивают именно на детях. Впрочем, они взрослеют и покидают дом, после чего родители чувствуют пустоту и растерянность. А все потому, что они больше не знают, что нужно делать, кроме воспитания детей.



Важно быть друг другу друзьями / Фото freepik

Поэтому в паре важно развивать общие философские интересы. Общаться о глубоких вещах, а не только о быте и грязных подгузниках. Это позволит избежать ощущения одиночества со временем.

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Вам важно быть друзьями друг другу. Быть интересными и глубокими собеседниками. Это позволит вам избежать ощущения, что вы – соседи, которые живут в одном доме, что вам не о чем поговорить.