Тогда приходится скрывать свои истинные чувства и сохранять спокойствие. К счастью, это не так сложно, и даже можно значительно улучшить и облегчить такие ситуации, если прислушаться к этим советам, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Важные советы по общению с неприятными людьми
- Отказаться от ожиданий – этот человек не изменится к лучшему. Ожидать такого – это лишь добавлять себе усталости, эмоционального истощения и стрессов. Итак, не пытайтесь изменить кого-то, а устанавливайте собственные границы. Уменьшив ожидания, вы уменьшите и разочарования.
- Поймите, что скрывать эмоции – это не слабость, а важный навык. Даже целое искусство. Улыбайтесь перед человеком, который вам не нравится – это не значит, что вы ему подчинились. Наоборот, не проявлять негативные эмоции может только крепкий и самодостаточный человек.
- Минимизируйте контакты, сохраняя вежливость. Физическая дистанция с неприятным человеком принесет вам психологическое спокойствие. Совсем не обязательно вместе обедать или участвовать в разговоре. Просто здоровайтесь. Не нужно портить отношения, но не нужно и подпускать к себе лишний раз.
Что делать, если приходится общаться с неприятными людьми, и как это легче пережить / Фото freepik
- Представьте себя в ролевой игре. И к неприятным людям (которые попадаются вам в компаниях, на работе или при других вынужденных обстоятельствах) подходите в определенной роли. Думайте так: "Я сейчас выполняю роль офисного работника", "Я сейчас NPC" и тому подобное. Ведите себя так, будто вы выполняете квест, и тогда ваши эмоции будут менее травматичными.
- Создайте себе убежище. После ситуаций, когда вы вынуждены контактировать с неприятными людьми, найдите способ себя утешить – это про любимые кофе, музыку, игру и тому подобное. Нужно просто иметь привычку, которая поможет вернуть ощущение покоя и гармонии.
- Отдаляйтесь – и это является лучшим решением. Если есть такая возможность, то есть перейти в другую среду, где не будет этого человека, то именно так и надо сделать. Потому что настоящей гармонии с вынужденной улыбкой все же не будет.