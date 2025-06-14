Тогда приходится скрывать свои истинные чувства и сохранять спокойствие. К счастью, это не так сложно, и даже можно значительно улучшить и облегчить такие ситуации, если прислушаться к этим советам, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

Смотрите также Как вернуть утраченную дружбу: стратегия примирения из 5 шагов

Важные советы по общению с неприятными людьми

Отказаться от ожиданий – этот человек не изменится к лучшему. Ожидать такого – это лишь добавлять себе усталости, эмоционального истощения и стрессов. Итак, не пытайтесь изменить кого-то, а устанавливайте собственные границы. Уменьшив ожидания, вы уменьшите и разочарования.

Ожидать такого – это лишь добавлять себе усталости, эмоционального истощения и стрессов. Итак, не пытайтесь изменить кого-то, а устанавливайте собственные границы. Уменьшив ожидания, вы уменьшите и разочарования. Поймите, что скрывать эмоции – это не слабость, а важный навык. Даже целое искусство. Улыбайтесь перед человеком, который вам не нравится – это не значит, что вы ему подчинились. Наоборот, не проявлять негативные эмоции может только крепкий и самодостаточный человек.

Даже целое искусство. Улыбайтесь перед человеком, который вам не нравится – это не значит, что вы ему подчинились. Наоборот, не проявлять негативные эмоции может только крепкий и самодостаточный человек. Минимизируйте контакты, сохраняя вежливость. Физическая дистанция с неприятным человеком принесет вам психологическое спокойствие. Совсем не обязательно вместе обедать или участвовать в разговоре. Просто здоровайтесь. Не нужно портить отношения, но не нужно и подпускать к себе лишний раз.

Что делать, если приходится общаться с неприятными людьми, и как это легче пережить / Фото freepik