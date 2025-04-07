Эксцентричные упражнения улучшают здоровье и требуют всего 5 минут в день: о чем речь

Динамичный мир вокруг нас заставляет осознавать, что найти время для тренировок становится все труднее и труднее. Это, очевидно, удручает, ведь мы так же осознаем, что тренировки важны для здоровья.

И вот хорошая новость – исследования утверждают, что может быть достаточно 5 минут одной тренировки в день. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

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Эксцентричная, но очень полезная для здоровья тренировка для вас на 5 минут

Исследования влияния этой мини-тренировки опубликованы в Европейском журнале прикладной физиологии. Речь идет об упражнениях по растяжению мышц, находящихся под напряжением, которое генерирует тормозное действие.

То есть мы стремимся замедлить внешнюю нагрузку, но сохраняем сокращение мышцы и пытаемся ее растянуть. Эта тренировка может быть очень сложной, но если ее правильно выполнять, она может поднять ваш спорт на другой уровень.

когда вы выполняете скручивания на бицепс, движение подъема веса является концентрическим, но когда вы опускаете его медленно и контролируемо, оно является эксцентричным. Это касается различных упражнений в спортзале, а также домашних, и на все надо всего 5 минут.

Исследования утверждают, что эксцентричные упражнения на 5 минут в день очень полезны / Фото freepik

Исследование доказало, что этот тип упражнений без какого-либо оборудования может иметь большие преимущества для силы, гибкости, мобильности и общего самочувствия любого человека. Например, в приседании эксцентричным движением будет опускание в упор, так же в отжимании.

В идеале, надо делать не менее 10 повторений каждого упражнения. Тренировка может состоять из приседаний, отжиманий и подъема ног. Вы можете увеличить интенсивность, добавляя больше повторений, беря больший вес или с лентами сопротивления.

Конечно, эти виды тренировок не заменят занятия в спортзале, но они идеально подходят для тех, кто хочет начать заниматься спортом, ведет сидячий образ жизни, или для тех дней, когда мы не успеваем все сделать и просто хотим подвигаться хотя бы несколько минут.

Практикуя эти упражнения длительное время, вы можете улучшить свое здоровье, сформировав устойчивые привычки. И больше нет оправданий для того, чтобы проводить целый день на диване.

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.