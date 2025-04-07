Ексцентричні вправи покращують здоров'я та потребують всього 5 хвилин на день: про що мовиться

Динамічний світ навколо нас змушує усвідомлювати, що знайти час для тренувань стає все важче і важче. Це, очевидно, пригнічує, адже ми так само усвідомлюємо, що тренування важливі для здоров'я.

І от хороша новина – дослідження стверджують, що може бути достатньо 5 хвилин одного тренування на день. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Ексцентричне, але дуже корисне для здоров'я тренування для вас на 5 хвилин

Дослідження впливу цього мінітренування опубліковані в Європейському журналі прикладної фізіології. Мовиться про вправи з розтягнення м'язів, що перебувають під напругою, яка генерує гальмівну дію.

Тобто ми прагнемо сповільнити зовнішнє навантаження, але зберігаємо скорочення м'яза і намагаємося його розтягнути. Це тренування може бути дуже складним, але якщо його правильно виконувати, воно може підняти ваш спорт на інший рівень.

коли ви виконуєте скручування на біцепс, рух підйому ваги є концентричним, але коли ви опускаєте її повільно і контрольовано, він є ексцентричним. Це стосується різних вправ у спортзалі, а також домашніх, і на все треба лише 5 хвилин.

Дослідження стверджують, що ексцентричні вправи на 5 хвилин на день є дуже корисними / Фото freepik

Дослідження довело, що цей тип вправ без будь-якого обладнання може мати великі переваги для сили, гнучкості, мобільності та загального самопочуття будь-якої людини. Наприклад, у присіданні ексцентричним рухом буде опускання в упор, так само у відтисканні.

В ідеалі, треба робити щонайменше 10 повторень кожної вправи. Тренування може складатися з присідань, відтискань і підіймання ніг. Ви можете збільшити інтенсивність, додаючи більше повторень, беручи більшу вагу або зі стрічками опору.

Звісно, ці види тренувань не замінять заняття в спортзалі, але вони ідеально підходять для тих, хто хоче почати займатися спортом, веде сидячий спосіб життя, або для тих днів, коли ми не встигаємо все зробити й просто хочемо порухатися хоча б кілька хвилин.

Практикуючи ці вправи тривалий час, ви можете покращити своє здоров'я, сформувавши стійкі звички. І більше немає виправдань для того, щоб проводити цілий день на дивані.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково зверніться до лікаря.