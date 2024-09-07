Наше здоровье должно быть самым главным, и чтобы достичь этого, мы должны использовать тренажеры, гантели, гири или штанги, хотя мы также можем включать упражнения с собственным телом.

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Однако, несмотря на то, что мы это знаем, все еще существуют мифы и популярные убеждения, которые, хотя они уже более чем опровергнуты, все еще мешают нам достичь лучшей версии нас самих. Сегодня мы поговорим о них и о том, как они не должны стать нам помехой.

Силовые тренировки приводят к травмам

Одним из самых распространенных заблуждений является то, что силовые тренировки всегда приводят к травмам. Это, как и любой другой вид спорта, зависит от обстоятельств. Конечно, травмы могут произойти, если мы не изучим технику должным образом или если мы пытаемся выполнять упражнения или поднимать вес, как профессионалы.

Чтобы избежать этого, очень важно начинать медленно, постепенно увеличивать нагрузку и, прежде всего, совершенствовать технику, прежде чем усложнять тренировки. На самом деле, поскольку силовые тренировки приводят к увеличению мышц и силы, вероятность травм уменьшается. Включая функциональные движения, мы также избежим ежедневных травм.



Соблюдайте правильную технику, чтобы избежать травм / Фото Seniv Petro

Это работает, только если вы хотите иметь тело бодибилдера

Конечно, тренировки с отягощениями могут помочь вам набрать мышцы, но это не означает, что со дня на день вы разовьете тело Арнольда Шварценеггера. Для этого нужно тренироваться часами и, прежде всего, придерживаться соответствующей диеты. Нам не нужно набирать большие объемы, если мы не сосредотачиваемся на этом, а также не имеем конкретного плана тренировок и диеты. Если все, чего мы хотим, – это быть здоровыми и подтянутыми, мы просто должны придерживаться здоровой диеты.

Не интенсивные тренировки

Многие люди заблуждаются, считая, что для того, чтобы тренировка была эффективной, мы должны выходить из спортзала скованными или обильно потными. Об этом нужно забыть. После того, как мы привыкли к тренировкам, мы не должны испытывать боль на регулярной основе, если только мы не увеличиваем вес или не пробуем новые упражнения.

Это приводит к потере гибкости и мобильности

Нам не нужно терять гибкость и подвижность во время силовых тренировок. На самом деле мы должны избегать этого, потому что чем больше гибкости и мобильности у нас есть, тем лучше будут наши тренировки, потому что они будут функциональными. Работа над этими способностями является фундаментальной для того, чтобы выполнять упражнения с максимально широким диапазоном движений.

Мы не можем начать, когда становимся старше

Возраст – это всего лишь цифра, и никогда не поздно заботиться о себе. Мы можем начать силовые тренировки, когда захотим. Нужно лишь убедиться, что эти занятия адаптированы к нашим способностям и потребностям. На самом деле это поможет нам сохранить нашу независимость и жить дольше и, конечно, лучше.



Вы можете тренироваться в любом возрасте / Фото freepik

Если мы хотим похудеть, кардио – это единственный путь

Кардио сжигает калории, но оно не помогает нам набрать мышцы, тонус или очертить наше тело. Силовые тренировки эффективны для рекомпозиции тела, то есть потери жира и набора мышц. Они также сжигают больше калорий после окончания тренировки.

Это не соответствует нашим целям

Тот, кто так говорит, не знает, о чем он говорит, потому что силовые тренировки полезны для всех типов целей. Существует причина, почему его так или иначе практикуют все спортсмены в разных дисциплинах. Мы просто должны будем адаптировать его к нашим целям и предпочтениям.

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Теперь, когда вы все это знаете, пришло время забыть об этих ошибочных убеждениях и сделать шаг навстречу своему здоровью. Вы будете бесконечно благодарны.

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