Именно это принесет вам больше радости и удовольствия в повседневной жизни. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает о 5 приемах, которые в этом помогут.

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Простые хитрости, чтобы чувствовать себя немного счастливее каждый день

Гарвардский университет провел одно из крупнейших исследований счастья, и обнаружил, что наличие друзей является ключевым фактором. Другие исследования утверждают, что наличие цели, путь к ней, практика благодарности и акты щедрости также являются столпами счастья.

А еще существуют хитрости – небольшие действия, которые могут иметь значительное влияние на уровень счастья. Вот, к примеру, как эти 5 десятиминутных приемов.

Обратитесь к друзьям. Просто их иметь – мало, надо проводить с ними время и быть на связи. Хороший способ работать над этим, а заодно и получить заряд счастья в данный момент, – это пообщаться с друзьями с помощью месседжей или звонков.

Просто их иметь – мало, надо проводить с ними время и быть на связи. Хороший способ работать над этим, а заодно и получить заряд счастья в данный момент, – это пообщаться с друзьями с помощью месседжей или звонков. Ведите дневник. Даже если вы будете делать это в течение 10 минут в день, это может стать отличным способом повысить уровень счастья, почувствовать себя менее напряженным и более позитивным. Ответьте себе на несколько вопросов о вашем дне, чтобы подвести его итоги.

Существуют хитрости – небольшие действия, которые могут иметь значительное влияние на уровень счастья / Фото freepik