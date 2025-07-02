Красные, желтые, зеленые: что означают цвета индикаторов в авто

Современные автомобили оборудованы десятками различной формы индикаторов на приборной панели. И все они там не просто так, а чтобы сигнализировать о состоянии систем.

Цвета этих ламп обычно стандартные – красный, желтый, зеленый, иногда синий. Что они означают, расскажет 24 Канал со ссылкой на KBB.

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О чем вам сигнализируют цвета индикаторов на панели приборов

Индикаторы на приборной панели помогают водителям быстро оценить ситуацию. При этом значение имеют не только сами отметки, а и их цвета. Понимать их – правильный шаг к предотвращению поломок или аварий.

Красные индикаторы – срочное действие. Красные лампы указывают на серьезные проблемы, требующие немедленной реакции.

Скажем, есть индикатор низкого давления масла – это маслянка с каплей. Если он горит, это сигнал о нехватке масла, который может привести к заклиниванию двигателя.

– это маслянка с каплей. Если он горит, это сигнал о нехватке масла, который может привести к заклиниванию двигателя. Если загорелся красный символ тормозной системы , а это круг с восклицательным знаком, – следует проверить ручной тормоз или уровень тормозной жидкости. Иначе тормоза просто могут отказать.

, а это круг с восклицательным знаком, – следует проверить ручной тормоз или уровень тормозной жидкости. Иначе тормоза просто могут отказать. Также важен индикатор перегрева двигателя – это термометр в воде. Здесь надо немедленно остановить авто, во избежание его повреждения. Вероятно, понадобится даже механик или эвакуатор.

Вага машина общается с вами цветными сигналами – важно знать, что они означают / Коллаж 24 Канала фото freepik

Желтые и оранжевые индикаторы – нужно внимание. Желтые лампы предупреждают о проблемах, которые не являются критическими, но требуют внимания.

Например, индикатор Check Engine – это силуэт двигателя. Он может указывать на мелкие неисправности, например незакрытую крышку топливного бака. Но может свидетельствовать и о более серьезных, как проблемы с выхлопной системой.

– это силуэт двигателя. Он может указывать на мелкие неисправности, например незакрытую крышку топливного бака. Но может свидетельствовать и о более серьезных, как проблемы с выхлопной системой. Обращайте внимание и на желтый символ низкого давления в шинах – это подкова и восклицательный знак. Он сигнализирует о необходимости проверить и подкачать шины.

– это подкова и восклицательный знак. Он сигнализирует о необходимости проверить и подкачать шины. А вот индикатор ABS, круг с такой надписью, указывает на проблему с антиблокировочной системой. То есть тормоза еще работают, но надо ехать осторожно и обратиться в сервис как можно скорее.

Зеленые и синие индикаторы – все в порядке. Другими словами, такие лампы информируют, что система активна.