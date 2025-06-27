Каждый символ имеет конкретное значение, и это не только о вашем комфорте, но и об избежании штрафов и аварий. Как понимать эти обозначения, расскажет подробно 24 Канал благодаря Car and Driver.

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О фарах и поворотниках: важнейшие значки и символы систем освещения вашего авто

Водитель должен четко понимать все знаки на панели приборов. Это позволит уверенно чувствовать себя за рулем при любых условиях. Сейчас поговорим об основных значках, связанных с фарами и поворотниками.

В современные автомобили монтируют разнообразные световые системы, но принцип у них всех универсальный – есть ближний свет, дальний, поворотники и противотуманные фары. И каждый тип освещения имеет свой индикатор на панели приборов.

Ближний свет. Обычно это зеленый символ со значком фары, где свет направлен вниз. Если он светится, значит ближний свет включен. Его используют в темное время суток или в условиях плохой видимости.

Обычно это зеленый символ со значком фары, где свет направлен вниз. Если он светится, значит ближний свет включен. Его используют в темное время суток или в условиях плохой видимости. Дальний свет. Его обозначают синим значком фары с горизонтальными линиями. Активируют этот свет для лучшей видимости на неосвещенных дорогах. Но, что важно, его следует выключать при приближении других авто, чтобы не ослепить водителей.

Ближний свет – дальний свет – поворотники – габаритные огни – противотуманные фары передние и задние / Коллаж 24 Канала

Поворотники. Их на панели приборов показывают зелеными стрелками, и они мигают – соответственно, слева или справа, указывая направление поворота. Если же стрелки вдруг мигают одновременно, это может быть сигналом аварийной ситуации.

Их на панели приборов показывают зелеными стрелками, и они мигают – соответственно, слева или справа, указывая направление поворота. Если же стрелки вдруг мигают одновременно, это может быть сигналом аварийной ситуации. Противотуманные фары. Это значок фары с прямыми линиями накрест с волнистой. Есть два символа, один для передних – направлен влево и обычно зеленый, и для задних – похож, но направлен назад и часто желтый. Эти фары помогают в тумане, при дожде или снегу, но их не стоит использовать без надобности – они могут мешать другим водителям.

Это значок фары с прямыми линиями накрест с волнистой. Есть два символа, один для передних – направлен влево и обычно зеленый, и для задних – похож, но направлен назад и часто желтый. Эти фары помогают в тумане, при дожде или снегу, но их не стоит использовать без надобности – они могут мешать другим водителям. Габаритные огни. Также их называют парковочными огнями. Это зеленый значок маленьких лампочек, он сигнализирует о включении слабого света для видимости авто в темноте или во время парковки.

Также их называют парковочными огнями. Это зеленый значок маленьких лампочек, он сигнализирует о включении слабого света для видимости авто в темноте или во время парковки. Автоматика. Некоторые современные авто имеют адаптивные системы освещения, обозначены значком фары с буквой "A" (Automatic). Они автоматически регулируют свет, реагируя на условия снаружи.

Обратите внимание, если любой из этих индикаторов не включается, это может указывать на неисправность. В лучшем случае – на перегоревшую лампу, в худшем – на поломку соответствующей системы.