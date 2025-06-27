Каждый символ имеет конкретное значение, и это не только о вашем комфорте, но и об избежании штрафов и аварий. Как понимать эти обозначения, расскажет подробно 24 Канал благодаря Car and Driver.
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О фарах и поворотниках: важнейшие значки и символы систем освещения вашего авто
Водитель должен четко понимать все знаки на панели приборов. Это позволит уверенно чувствовать себя за рулем при любых условиях. Сейчас поговорим об основных значках, связанных с фарами и поворотниками.
В современные автомобили монтируют разнообразные световые системы, но принцип у них всех универсальный – есть ближний свет, дальний, поворотники и противотуманные фары. И каждый тип освещения имеет свой индикатор на панели приборов.
- Ближний свет. Обычно это зеленый символ со значком фары, где свет направлен вниз. Если он светится, значит ближний свет включен. Его используют в темное время суток или в условиях плохой видимости.
- Дальний свет. Его обозначают синим значком фары с горизонтальными линиями. Активируют этот свет для лучшей видимости на неосвещенных дорогах. Но, что важно, его следует выключать при приближении других авто, чтобы не ослепить водителей.
Ближний свет – дальний свет – поворотники – габаритные огни – противотуманные фары передние и задние / Коллаж 24 Канала
- Поворотники. Их на панели приборов показывают зелеными стрелками, и они мигают – соответственно, слева или справа, указывая направление поворота. Если же стрелки вдруг мигают одновременно, это может быть сигналом аварийной ситуации.
- Противотуманные фары. Это значок фары с прямыми линиями накрест с волнистой. Есть два символа, один для передних – направлен влево и обычно зеленый, и для задних – похож, но направлен назад и часто желтый. Эти фары помогают в тумане, при дожде или снегу, но их не стоит использовать без надобности – они могут мешать другим водителям.
- Габаритные огни. Также их называют парковочными огнями. Это зеленый значок маленьких лампочек, он сигнализирует о включении слабого света для видимости авто в темноте или во время парковки.
- Автоматика. Некоторые современные авто имеют адаптивные системы освещения, обозначены значком фары с буквой "A" (Automatic). Они автоматически регулируют свет, реагируя на условия снаружи.
Обратите внимание, если любой из этих индикаторов не включается, это может указывать на неисправность. В лучшем случае – на перегоревшую лампу, в худшем – на поломку соответствующей системы.