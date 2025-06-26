Но законно ли их использовать в Украине в 2025 году? Ответ есть у 24 Канала.
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Законно ли в Украине иметь видеорегистратор
Правила дорожного движения и законодательство Украины, в частности Кодекс Украины об административных правонарушениях, упоминают о видеорегистраторах. Эти устройства описаны как технические средства для фиксации ситуации на дороге.
- И если они не создают препятствий для водителя – то и нет с ними проблем. Другое дело, если регистратор установили так, что он закрывает обзор через лобовое стекло или отвлекает внимание.
- То есть видеорегистратор нужно устанавливать так, чтобы он не нарушал требования безопасности. А неправильное размещение может действительно привести к штрафу – за нарушение правил эксплуатации авто.
- Кроме того, использование приборов с функцией записи звука в кабине может вызвать вопросы, если разговоры касаются личных данных других людей.
Итак, проще говоря, закон видеорегистраторы в транспортных средствах использовать не запрещает. Однако есть важные нюансы.
Видеорегистраторы стали привычной частью жизни водителей, но законны ли они / Фото freepik
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Также обратим внимание, что записи с видеорегистратора могут быть доказательствами в суде или во время общения с полицией, но могут и не быть. Примут ли их, зависит от обстоятельств.
- Видео должно быть четким, с указанием даты и времени, а устройство – сертифицированным для использования в Украине.
- Права других лиц нарушать нельзя. То есть съемка не должна затрагивать частную жизнь пешеходов или других водителей без их согласия.
Обратите внимание: в 2025 году в Украине не сообщали о массовых запретах или штрафах из-за видеорегистраторов. Однако водителям советуют избегать публикации записей в соцсетях – вдруг туда случайно попало что-то, что послужит на руку врагу.
В общем, видеорегистратор – это полезный инструмент, если использовать его правильно. И вполне законный, если не нарушать несколько упомянутых выше требований.