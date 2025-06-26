Но законно ли их использовать в Украине в 2025 году? Ответ есть у 24 Канала.

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Законно ли в Украине иметь видеорегистратор

Правила дорожного движения и законодательство Украины, в частности Кодекс Украины об административных правонарушениях, упоминают о видеорегистраторах. Эти устройства описаны как технические средства для фиксации ситуации на дороге.

И если они не создают препятствий для водителя – то и нет с ними проблем. Другое дело, если регистратор установили так, что он закрывает обзор через лобовое стекло или отвлекает внимание.

для водителя – то и нет с ними проблем. Другое дело, если регистратор установили так, что он закрывает обзор через лобовое стекло или отвлекает внимание. То есть видеорегистратор нужно устанавливать так, чтобы он не нарушал требования безопасности. А неправильное размещение может действительно привести к штрафу – за нарушение правил эксплуатации авто.

так, чтобы он не нарушал требования безопасности. А неправильное размещение может действительно привести к штрафу – за нарушение правил эксплуатации авто. Кроме того, использование приборов с функцией записи звука в кабине может вызвать вопросы, если разговоры касаются личных данных других людей.

Итак, проще говоря, закон видеорегистраторы в транспортных средствах использовать не запрещает. Однако есть важные нюансы.

Видеорегистраторы стали привычной частью жизни водителей, но законны ли они / Фото freepik

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Также обратим внимание, что записи с видеорегистратора могут быть доказательствами в суде или во время общения с полицией, но могут и не быть. Примут ли их, зависит от обстоятельств.

Видео должно быть четким, с указанием даты и времени, а устройство – сертифицированным для использования в Украине.

для использования в Украине. Права других лиц нарушать нельзя. То есть съемка не должна затрагивать частную жизнь пешеходов или других водителей без их согласия.

Обратите внимание: в 2025 году в Украине не сообщали о массовых запретах или штрафах из-за видеорегистраторов. Однако водителям советуют избегать публикации записей в соцсетях – вдруг туда случайно попало что-то, что послужит на руку врагу.

В общем, видеорегистратор – это полезный инструмент, если использовать его правильно. И вполне законный, если не нарушать несколько упомянутых выше требований.