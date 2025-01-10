Мы часто слышим, что для полноценного функционирования организма нужно 8 часов непрерывного сна. Но действительно ли это так? 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Как спят первобытные племена по сравнению с нами

8 часов, как утверждает психолог Мерин ван де Лаар, – это произвольное число, придуманное во время промышленной революции. Опираясь на собственный опыт бессонницы и опыт танзанийского племени хадза, которое до сих пор живет охотничье-собирательским способом, мужчина построил свою теорию относительно того, как и сколько надо спать.

По его мнению, первые шаги на пути к лучшему сну – это отказ от 8-часового стандарта и принятие того, что просыпание ночью является абсолютно естественным.

Я имел проблемы со сном на протяжении лет. И обнаружил, что много информации, которая поступала из социальных сетей, из медиа в целом, мешала моему сну. Поэтому я начал погружаться в исследование таких племен, как хадза,

– рассказал ван де Лаар.

Они спят более 9 часов, но не так, как спим мы. Они не спят в среднем более 2 часов каждую ночь, и не жалуются на проблемы со сном. Второе, что они делают – это расслабляются перед сном: сидят у костра, разговаривают. Тогда как в современном западном обществе мы сосредоточены на том, чтобы засыпать быстро и спать без перерывов.

Говорят, человеку нужно 8 часов спать, да еще и непрерывно, но действительно ли это так? / Фото user18526052@freepik

Когда появилось правило 8 часов и имеет ли такой сон преимущества

Во время промышленной революции. Люди ложились спать позже из-за искусственного освещения и длинного рабочего дня. Британский реформатор Роберт Оуэн тогда заявил: "Вы должны спать 8 часов, отдыхать 8 часов и работать 8 часов". Это звучит красиво – и все начали это повторять. Но на самом деле только от 15 до 25% людей спят 8 часов и более.

Исследования показывают, что люди, которые спят около 7 часов, имеют с того пользу – они умирают позже. Но ван де Лаар говорит, что не видит здесь причинно-следственной связи, потому что может быть много обстоятельств, которые объясняют это. И что демографические данные свидетельствуют, что люди, которые спят 8 часов, умирают так же, как и те, кто спит 5.

Резонно предположить, что нам стоит изменить отношение ко сну. То есть если вы спите 6 часов и не спите какой-то час в течение ночи – это не проблема. Не спать 20% времени, которое вы проводите в постели, вполне нормально. Проблема, это если вы не спите и чувствуете стресс. Учитывая это действительно полезно знать, что лишь очень небольшая группа людей спит 8 часов без перерывов.

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