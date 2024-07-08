Так, во время восьмого этапа Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих поразила всех. Ей удалось прыгнуть на высоту 2,10 метра, установив при этом новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди женщин. В рубрике #Девушка_дня Gentelman 24 расскажет немного о ней и поделится ее соблазнительными фотографиями!

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Магучих побила рекорд, который держался 37 лет

Коротко о Ярославе Магучих:

День рождения: 19 сентября 2001 года.

19 сентября 2001 года. Рост: 180 сантиметров.

180 сантиметров. Вес: 55 килограммов.

55 килограммов. Знак Зодиака: Дева.

Дева. Количество подписчиков в инстаграме: 195 тысяч.

Ярослава Магучих 7 июля сделала фантастический подарок всем поклонникам прыжков в высоту. Она взяла высоту 2,10 метра и установила благодаря этому мировой рекорд.

Как Ярослава Магучих установила рекорд: смотрите видео

Это интересно! В этот день Ярослава Магучих побила сразу два рекорда. Говорится как о мировом, так и о собственном.

Что же касается мирового рекорда, то он на протяжении 37 лет не обновлялся. И только в этот день наша спортсменка поставила чрезвычайно высокую планку. И это еще одна причина для гордости за нашу красавицу!

Какими фото делится Ярослава Магучих

Спортсменка Ярослава Магучих ведет достаточно скромный инстаграм. Увидеть ее в каких-то откровенных образах – сложно. В то же время она крайне редко, но все же выкладывает кадры с отдыха и другие фотографии с фотосессий, соревнований и тому подобное. На некоторых из них можно увидеть, что Ярослава в прекрасной физической форме, которая поражает и вдохновляет!

Магучих хвастается стальным прессом и длинными ногами / Фото из инстаграма Магучих

Магучих в стильном образе показала, как отдыхает: смотрите видео

Мощное фото Магучих для рекламного кампейна / Фото из инстаграма Магучих

Магучих в стильном аутлуке демонстрирует длинные ноги / Фото из инстаграма Магучих

Магучих в купальнике во время отдыха / Фото из инстаграма Магучих

Магучих щеголяет роскошной фигурой в купальнике / Фото из инстаграма Магучих

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Ярослава Магучих чрезвычайно крутая украинская спортсменка. Мы гордимся ею и очень рады, что она у нас есть!