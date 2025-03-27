Коктейли с виски: 10 культовых напитков, которые должны побывать на столе каждого любителя
- 27 марта отмечают Международный день виски, впервые провозглашенный в 2008 году в честь Майкла Джексона, британского писателя.
- Статья описывает 10 культовых коктейлей на основе виски, среди которых Old Fashioned, Manhattan, Sazerac, Blood and Sand, Irish Coffee и другие.
27 марта – Международный день виски. Впервые его провозгласили в 2008, а в качестве даты выбрали день рождения британского писателя Майкла Джексона, автора нескольких важных книг о виски.
Основатели праздника предлагают в этот день людям выпить рюмку виски за любовь к этому напитку. Но можно прибегнуть и к коктейлю – именно о них сегодня вспомним на 24 Канале благодаря порталу Whisky.
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Вот коктейли с виски, которые вам обязательно стоит попробовать, если вы любите этот алкоголь
Появление коктейлей можно приписать к XVIII веку, когда возникли первые смешанные напитки, часто с добавлением сахара для смягчения сырых спиртов. Однако популярность эти напитки приобрели в XIX веке.
В 1920-х сухой закон в США стимулировал инновации в искусстве коктейлей – было создано много рецептов, которые маскировали вкус алкоголя. А после Второй мировой произошел всплеск формирования культовых и изысканных коктейлей.
Сегодня они популярны по всему миру. Причем коктейли на основе виски, которые прошли испытание временем, являются первопроходцами категории с особой элегантностью. И вот что это за напитки.
Old Fashioned – его считают одним из старейших известных коктейлей с виски. Первое задокументированное употребление слова "коктейль" в 1806 году описывало напиток, который как раз очень напоминал современный Old Fashioned. Ингредиенты:
- 1 кубик сахара.
- Несколько капель биттера, желательно Ангостуры.
- Капля воды.
- 60 миллилитров бурбона.
- Апельсиновая цедра и вишня для украшения.
Manhattan – классика, говорят, изобретенная в престижном Манхэттенском клубе в Нью-Йорке во время приема под эгидой мамы Уинстона Черчилля в 1870-х. Другие источники утверждают, что коктейль разработал бармен Блэк в баре на Бродвее. Ингредиенты:
- 50 миллилитров ржаного виски.
- 20 миллилитров сладкого вермута.
- 1 капля горького вермута.
- 1 вишня для украшения.
Whisky Sour – принадлежит к семейству "кислых" коктейлей, которое берет свое начало с середины XIX века. Сочетает сладость сахара с терпкостью лимона, создавая идеальный баланс. Ингредиенты:
- 45 миллилитров бурбона.
- 30 миллилитров свежевыжатого лимонного сока.
- 15 миллилитров простого сиропа.
- 1 яичный белок по желанию.
- 1 вишня для украшения.
Sazerac – один из старейших известных коктейлей, появился в Новом Орлеане в середине XIX века. Сначала его готовили с коньяком (и назвали как раз в честь коньяка Sazerac-de-Forge et Fils), но со временем основным стал виски. Ингредиенты:
- 60 миллилитров ржаного виски.
- Абсент.
- 1 чайная ложка простого сиропа.
- 3 капли биттера Пейшо.
- Лимонная цедра для украшения.
Penicillin – это современный коктейль, созданный барменом Сэмом Россом в 2005 в Нью-Йорке. Он быстро стал популярным благодаря инновационному сочетанию вкусов – это сладость меда, терпкость лимона и имбирь, дополненный ноткой виски. Ингредиенты:
- 60 миллилитров виски.
- 30 миллилитров свежевыжатого лимонного сока.
- 15 миллилитров медово-имбирного сиропа.
- 10 миллилитров шотландского виски.
- 1 кусочек свежего или засахаренного имбиря.
Highball – простой, но невероятно популярный коктейль. Концепция существует с ХІХ века, но в 1950-х годах японский хайбол начал приобретать современную форму, подчеркивая легкость и утонченность виски. Ингредиенты:
- 50 миллилитров виски.
- Газированная вода, тоник.
- Ломтик лимона для украшения.
Blood and Sand – назван в честь фильма 1922 года "Кровь и песок" с Рудольфом Валентино в главной роли. Это один из немногих классических коктейлей с виски, в состав которого входит фруктовый сок. Ингредиенты:
- 20 миллилитров виски.
- 20 миллилитров сладкого вермута.
- 20 миллилитров свежевыжатого апельсинового сока.
- 20 миллилитров вишневого ликера.
- 1 долька апельсина или вишня для украшения.
Godfather – простой, но мощный коктейль, который, говорят, был любимым напитком актера Марлона Брандо. Сочетая виски со сладостью амаретто, этот коктейль 1970-х стал классикой из-за своей простоты и насыщенного вкуса. Ингредиенты:
- 50 миллилитров шотландского виски.
- 25 миллилитров амаретто.
- Апельсиновый твист по желанию для украшения.
Hot Toddy – это согревающий коктейль, идеален для холодных вечеров. Происхождение приписывают Шотландии, где его использовали как средство от простуды и сырости. Ингредиенты:
- 50 миллилитров односолодового виски.
- 1 столовая ложка меда.
- 1 чайная ложка лимонного сока.
- Горячая вода.
- 1 ломтик лимона для украшения.
- Палочка корицы или гвоздика для украшения.
Irish Coffee – этот коктейль изобрел в 1940-х Джо Шеридан, бармен в аэропорту Фойнс, небольшого портового городка в Ирландии. Его целью было согреть пассажиров после трансатлантического перелета. Ингредиенты:
- 45 миллилитров односолодового виски.
- 2 чайные ложки коричневого сахара.
- Горячий черный кофе.
- Густые не взбитые сливки для украшения.