Коктейли с виски: 10 культовых напитков, которые должны побывать на столе каждого любителя

27 марта – Международный день виски. Впервые его провозгласили в 2008, а в качестве даты выбрали день рождения британского писателя Майкла Джексона, автора нескольких важных книг о виски.

Основатели праздника предлагают в этот день людям выпить рюмку виски за любовь к этому напитку. Но можно прибегнуть и к коктейлю – именно о них сегодня вспомним на 24 Канале благодаря порталу Whisky.

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Вот коктейли с виски, которые вам обязательно стоит попробовать, если вы любите этот алкоголь

Появление коктейлей можно приписать к XVIII веку, когда возникли первые смешанные напитки, часто с добавлением сахара для смягчения сырых спиртов. Однако популярность эти напитки приобрели в XIX веке.

В 1920-х сухой закон в США стимулировал инновации в искусстве коктейлей – было создано много рецептов, которые маскировали вкус алкоголя. А после Второй мировой произошел всплеск формирования культовых и изысканных коктейлей.

Сегодня они популярны по всему миру. Причем коктейли на основе виски, которые прошли испытание временем, являются первопроходцами категории с особой элегантностью. И вот что это за напитки.

В Международный день виски вспомним о культовых коктейлях на его основе / Коллаж 24 Канала фото freepik

Old Fashioned – его считают одним из старейших известных коктейлей с виски. Первое задокументированное употребление слова "коктейль" в 1806 году описывало напиток, который как раз очень напоминал современный Old Fashioned. Ингредиенты:

1 кубик сахара.

Несколько капель биттера, желательно Ангостуры.

Капля воды.

60 миллилитров бурбона.

Апельсиновая цедра и вишня для украшения.

Manhattan – классика, говорят, изобретенная в престижном Манхэттенском клубе в Нью-Йорке во время приема под эгидой мамы Уинстона Черчилля в 1870-х. Другие источники утверждают, что коктейль разработал бармен Блэк в баре на Бродвее. Ингредиенты:

50 миллилитров ржаного виски.

20 миллилитров сладкого вермута.

1 капля горького вермута.

1 вишня для украшения.

Whisky Sour – принадлежит к семейству "кислых" коктейлей, которое берет свое начало с середины XIX века. Сочетает сладость сахара с терпкостью лимона, создавая идеальный баланс. Ингредиенты:

45 миллилитров бурбона.

30 миллилитров свежевыжатого лимонного сока.

15 миллилитров простого сиропа.

1 яичный белок по желанию.

1 вишня для украшения.

Sazerac – один из старейших известных коктейлей, появился в Новом Орлеане в середине XIX века. Сначала его готовили с коньяком (и назвали как раз в честь коньяка Sazerac-de-Forge et Fils), но со временем основным стал виски. Ингредиенты:

60 миллилитров ржаного виски.

Абсент.

1 чайная ложка простого сиропа.

3 капли биттера Пейшо.

Лимонная цедра для украшения.

Penicillin – это современный коктейль, созданный барменом Сэмом Россом в 2005 в Нью-Йорке. Он быстро стал популярным благодаря инновационному сочетанию вкусов – это сладость меда, терпкость лимона и имбирь, дополненный ноткой виски. Ингредиенты:

60 миллилитров виски.

30 миллилитров свежевыжатого лимонного сока.

15 миллилитров медово-имбирного сиропа.

10 миллилитров шотландского виски.

1 кусочек свежего или засахаренного имбиря.

Если вы любите виски, то вряд ли можете себе позволить не попробовать эти коктейли / Коллаж 24 Канала фото freepik

Highball – простой, но невероятно популярный коктейль. Концепция существует с ХІХ века, но в 1950-х годах японский хайбол начал приобретать современную форму, подчеркивая легкость и утонченность виски. Ингредиенты:

50 миллилитров виски.

Газированная вода, тоник.

Ломтик лимона для украшения.

Blood and Sand – назван в честь фильма 1922 года "Кровь и песок" с Рудольфом Валентино в главной роли. Это один из немногих классических коктейлей с виски, в состав которого входит фруктовый сок. Ингредиенты:

20 миллилитров виски.

20 миллилитров сладкого вермута.

20 миллилитров свежевыжатого апельсинового сока.

20 миллилитров вишневого ликера.

1 долька апельсина или вишня для украшения.

Godfather – простой, но мощный коктейль, который, говорят, был любимым напитком актера Марлона Брандо. Сочетая виски со сладостью амаретто, этот коктейль 1970-х стал классикой из-за своей простоты и насыщенного вкуса. Ингредиенты:

50 миллилитров шотландского виски.

25 миллилитров амаретто.

Апельсиновый твист по желанию для украшения.

Hot Toddy – это согревающий коктейль, идеален для холодных вечеров. Происхождение приписывают Шотландии, где его использовали как средство от простуды и сырости. Ингредиенты:

50 миллилитров односолодового виски.

1 столовая ложка меда.

1 чайная ложка лимонного сока.

Горячая вода.

1 ломтик лимона для украшения.

Палочка корицы или гвоздика для украшения.

Irish Coffee – этот коктейль изобрел в 1940-х Джо Шеридан, бармен в аэропорту Фойнс, небольшого портового городка в Ирландии. Его целью было согреть пассажиров после трансатлантического перелета. Ингредиенты: