Потому что его пьянкость при смешивании с водой или другими добавками может быть достаточно обманчивой. Подробно о содержании алкоголя в виски рассказывает 24 Канал благодаря DearWhisky.

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Почему виски имеет высокое содержание алкоголя

Прежде всего следует понимать, что такое содержание алкоголя. Здесь все просто: это процент алкоголя, который содержится в напитке. То есть сколько миллилитров алкоголя среди 100 миллилитров напитка. Когда производитель указывает содержание алкоголя, то ставит символ % или символ градуса, это одно и то же.

Теперь посмотрим, почему виски имеет высокое содержание алкоголя. Это из-за метода ферментации, ведь алкоголь в напитках – это этиловый спирт, добытый способом брожения. Также его можно увеличить – например, сахарированием сырья (зерна или фруктов) или дистилляцией заваренного напитка.

Дистилляция отделяет летучие компоненты от жидкости через нагревание до образования пара, который затем охлаждают и снова превращают в жидкость. Проще говоря, когда вы нагреваете напиток с низким содержанием алкоголя, чтобы выпарить спирт (он испаряется раньше, чем вода), а затем конденсируете и собираете его, то получаете дистиллированный спирт. То есть жидкость, в которой доля спирта выше, чем в исходном напитке.

Пьянкость виски при смешивании с водой или другими добавками может быть достаточно обманчивой / Фото ipopba@vecteezyfreepik

Сколько алкоголя в виски

Дистиллированные спиртные напитки обычно имеют высокое содержание алкоголя и по большей части колеблются в пределах 40%. А виски даже имеет крепость выше этого показателя и может достигать 60%. Это, например, если процесс дистилляции проводили не один раз.

Пример бренда виски с высокой крепостью – это бурбон Booker's, он имеет примерно 63% алкоголя, а отбирают его вручную из бочек после 6 – 8 лет выдержки, а потом еще выдерживают в чанах. Также примечательное виски Branton, где содержание алкоголя достигает 68%

Обратите внимание и на калории. Алкоголь содержит около 7 калорий на грамм, то есть поскольку виски содержит много алкоголя, он очень калорийный. Глоток в 25 миллилитров может иметь около 60 калорий. А если вы смешиваете его со сладкими напитками, то можете выпить гораздо больше калорий, чем представляете.

Часто говорят, чтобы по-настоящему оценить характер виски, его следует пить чистым или со льдом. Но следует понимать, что оно может вызвать быстрый скачок уровня алкоголя в крови. Чтобы отрегулировать этот процесс, добавляйте к виски воду или тоник, так вы будете иметь более приятный напиток. Соотношение воды и виски можете пробовать разные – пока не найдете ту смесь, которая вам больше всего понравится.