Женщина дерзко отомстила бывшему за измену: сеть возмущена ее поступком

Одна ревнивая женщина решила по-настоящему отомстить своему парню после того, как узнала о его измене. Но люди неоднозначно отреагировали на ее неоднозначный поступок

21-летняя женщина, имя которой пока не называется, решила переспать с отцом своего бывшего парня, чтобы окончательно отомстить за его измену. Она поделилась своим опытом на Reddit, но столкнулась с большим количеством негативных отзывов от других пользователей, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star.

Стоит внимания Поймала на горячем с любовницей в бассейне: сеть разрывает от скандального видео из Буковеля

Экстраординарно отомстила за измену

Она утверждала, что нашла в телефоне своего парня серию сообщений. Переписка длилась более года. И она свидетельствовала об измене.

Девушка хотела отомстить и написала на Reddit, чтобы поделиться своей историей, стремясь узнать мнение других. В своей заметке она подробно описала, как соблазнила отца своего бывшего.

Свое обсуждение в сети она назвала так: "Я что, дырка в теле, что переспала с отцом своего парня?". И расписала все о своих отношениях со своим теперь уже бывшим парнем Эндрю. Все шло гладко, и через два месяца она впервые познакомилась с его отцом.

Она назвала его Саймоном и описала как "очень милого". И добавила: "Он принял меня в семью. Саймон был рад познакомиться со мной, и мы все вместе поужинали".

Однако все быстро испортилось, как она писала: "Теперь вот в чем загвоздка. Около двух месяцев назад некая девушка Эмили связалась со мной и сказала, что Эндрю мне изменяет. Она также прислала фотографии и скриншоты его разговоров с ней". Эндрю якобы изменял на протяжении шести месяцев, и женщина была в ярости.

Девушка соблазнила отца своего бывшего / Фото valentinlacoste

Женщина утверждала, что Эндрю опустился ниже, и она опустилась ниже.

Я пошла к его отцу, разъяренная и с желанием отомстить. Я объяснила ситуацию Саймону, который сказал, что поможет мне во всем, – рассказала она. – Одно привело к другому, и в конце концов я попросила Саймона вступить со мной в интимные отношения, на что он согласился.

После того, как он узнал об этом, они с Эндрю разошлись, и он назвал ее несколькими оскорбительными словами. Женщина рассказала, что их друзья стали на его сторону, но ее мать соглашается с ее действиями.

Пользователи Reddit также охотно делились своими мыслями, и многие соглашались с Эндрю. Один человек сказал: "Это так низко и нездорово". А другой добавил: "Да, ты точно коза. Как и он. Как и его отец".

Третий страстный пользователь заметил: "У вас тут нет моральных принципов. Абсолютно отвратительное поведение с вашей стороны. Кто-то тебе изменяет, ты с ним разводишься. Теперь ты такая же плохая, если не хуже, чем он".

Смотрите также Что такое феномен Микеланджело и почему он очень нужен вашим отношениям

А как вы относитесь к поступку женщины? Поддерживаете или осуждаете ее способ отомстить бывшему?