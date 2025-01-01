И это не только из-за его названия в честь итальянского художника эпохи Возрождения, но и потому, что это что-то невероятно позитивное для изменений. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробно.

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Краеугольный камень любых счастливых и длительных отношений

Когда появляются новые термины для описания того, что происходит в наших отношениях, мы почему-то обнаруживаем, что они описывают что-то плохое. Газлайтинг, скруджинг, гостинг и так далее.

Но, конечно, если явление назвали в честь человека, расписавшего Сикстинскую капеллу, то плохого в нем не будет. Напротив – это про краеугольный камень любой пары, которая хочет быть счастливой на всю жизнь.

По словам психолога Марка Траверса, феномен Микеланджело – это когда пары "лепят друг друга, формируя свои навыки и черты, и способствуя, а не препятствуя достижению своих целей".

Феномен Микеланджело – это что-то невероятно положительное для отношений / Фото freepik

Другими словами, этот феномен возникает тогда, когда оба в паре поддерживают друг друга во всех аспектах и помогают друг другу достигать своих целей, осуществлять свои мечты, расти и совершенствоваться. А также – хотят, чтобы другой человек достиг всего, чего он желает и к чему стремится.

Все это позволяет обоим людям в паре чувствовать себя более уверенными в себе, снизить тревожность и стресс. Не говоря уже, что это побуждает к личностному росту, пробовать что-то новое, выходить из зоны комфорта – словом, жить и чувствовать на полную.

Поэтому если вы хотите быть счастливыми и иметь длительные отношения, которые наполняют вас радостью – убедитесь, что это явление является одной из основ вашей пары. Только тогда вы можете быть уверены, что будете идти одним и тем же путем в течение всей вашей совместной жизни, что вы будете расти и меняться, но несмотря на все будете рядом друг с другом.