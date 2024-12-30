По крайней мере в этом убеждена одна из пользовательниц сети тикток. Она якобы узнала своего любимого с любовницей на видео, выложенном в тиктоке. Ролик с "изменой" не только мгновенно завирусился, но и получил колоссальный мемный потенциал.

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Видео с "изменой" завирусилось в сети

А началось все с ролика, который выложила в своем тиктоке блогерка valeriia.yelyferenko. Она рассказала, что ее ролик с отдыха в Буковеле в ноябре помог раскрыть измену. Мол, на ее видео своего мужа узнала женщина и написала инфлюенсерке, чтобы сверить даты. И, как говорит, Валерия, женщина таки убедилась, что ей изменили.

Блогер рассказала, как ее видео помогло разоблачить измену: смотрите видео

Как на видео Валерии женщина узнала своего мужа – загадка. В то же время в сети уже шутят, что нашли то самое видео с изменой. Так, определенный Назар с никнеймом user3959171111472 опубликовал на своей странице ролик с мужчиной и женщиной в бассейне. За более чем сутки его просмотрели 2,2 миллиона раз, и эта цифра продолжает расти бешеными темпами.

То же видео с якобы изменой: смотрите ролик

У этого Назара на странице можно увидеть немало забавных и эпических видео. Большинство из них – о Львове, то, что происходит на улицах города и на дорогах. Но бывают и такие, которые, похоже, он загрузил себе из-за их мемного потенциала. Собственно, видео с так называемой "изменой" – одно из них. На нем можно увидеть, как кто-то изнутри снимает то, что происходит в бассейне с подогревом. А там – какие-то мужчина и женщина отдыхают в воде. Разглядеть черты лица ни мужчины, ни женщины – невозможно. Но той, кто снимал этот ролик, таки это удалось. Иначе бы этот ролик не стал таким вирусным.

Эта женщина якобы узнала в мужчине своего любимого. А значит – заподозрила его в измене, что и выложила в сеть. Пользователи же не растерялись и начали активно шутить. Ведь на видео действительно крайне сложно узнать черты лица. Так, под видео Назара в комментариях живо шутить над этой ситуацией:

"У меня вопрос, как та женщина разглядела именно своего мужа";

"При Порошенко никто в Буковеле так не палился";

"Моя меня бы узнала, даже если бы видео не было, честно";

"Как там можно что-то или кого-то узнать";

"Это не случайность. Снимали специально";

"Так там же ничего не видно";

"Так что, если будете думать, что у вас год не удался, – вспомните об этом мужчине";

"Заплатите хоть тому мужчине за рекламу! Так Буковель еще не рекламировали";

"Дайте мужчине отдохнуть... и тут достали".

На самом деле мы могли бы перечислять эти комментарии долго и нудно, ведь их сотни, если не тысячи. И действительно закрадывается немало мыслей. К примеру, не видим ли мы на видео реальную пару, а сам ролик выложили для того, чтобы просто поймать хайп. Как бы там ни было, видео стало вирусным, и в сети уже наделали немало мемов с ним.

Оставим здесь несколько забавных видео о ситуации, которая произошла, или не произошла. А черт с ним!

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А вот барышня по горячим следам поехала в Буковель: смотрите видео

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Так была ли измена вообще? Подозреваем, что ответа на этот вопрос мы так и не получим. Но скажем со всей уверенностью, что даже обычное видео с правильной подписью может наделать немало шума в сети. Будьте осторожны, чтобы вдруг ваше видео с отдыха не завирусилось и стало живо обсуждаемым в сети.