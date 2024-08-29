Девушка сходила на свидание с фанатом Ливерпуля: его отпугнули ее трусики
Источник:Daily Star
Мир свиданий может быть крайне непростым для понимания многих людей. Некоторые считают, что это может быть легко, тогда как другие считают первое свидание чрезвычайно неудобным.
Недавно одна инфлюенсерка рассказала о своем опыте знакомства с болельщиком Ливерпуля. Равена Ганниели рассказала, что на самом деле произошло, когда она пошла на ужин с парнем, с которым познакомилась в Англии.
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Свидание было провальным
По ее словам, после ужина ее пригласили в его квартиру, на что она согласилась. Но она не ожидала, что пара трусов с эмблемой "Манчестер Юнайтед" испортит вечер. Она сказала: "У него испортилось настроение, потому что я была в белье с эмблемой "Юнайтед".
Говоря об их романе, Равена добавила: "Мы уже встречались несколько раз, и он всегда казался мне очень интересным и добрым парнем".
Девушка любит спорт и футбол, и в тот день, недолго думая, она решила одеть белье с логотипом ее команды, которое она носила много раз раньше.
Когда они возвращались к нему домой, Равена рассказала, как разворачивалась ситуация. Когда ситуация обострилась и она разделась, он увидел ее трусики.
Равена описала: "Он просто остановился и уставился на меня. Я подумала: "Что случилось?". Потом он спросил, немного неловко: "Ты носишь белье Манчестер Юнайтед?".
Именно тогда модель узнала, что ее парень был ярым фанатом "красных". После неловкой встречи Равена решила уйти, но не без плана маленькой мести.
Девушка рассказала о провальном свидании / Фото из инстаграма Ганниели
Магия момента исчезла, и я была раздражена им, – поделилась инфлюенсер. – Поэтому, когда я вернулась домой, я опубликовала свое фото в футболке "Манчестер Юнайтед" и в таком же белье.
Она также вспомнила, как парень позже пытался извиниться. Делясь этой забавной историей со своими подписчиками, Равена призналась: "Я не могла перестать смеяться".
Представьте себе его лицо, когда он увидел логотип "Манчестер Юнайтед"! Это было так, будто я совершила преступление. Но кто бы мог подумать, что простая деталь на белье может иметь такой эффект?
– смеется девушка.
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Как бы там ни было, теперь наша героиня будет хорошо думать перед тем, как надевать подобное белье на свидание. К слову, а как отреагировали бы вы?