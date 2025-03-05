Девушка пожаловалась на позорный поступок парня: ее призывают бросить его

Женщина утверждает, что ей так надоело, что ее парень "ставит в неловкое положение" каждый раз, когда они вместе ходят на ужин. И поэтому она готова на радикальный шаг.

Одна из барышень рассказала о "застенчивом" ресторанном этикете своего парня. И это заставило ее буквально пересмотреть свои отношения. По ее словам, он всегда жалуется на еду, независимо от того, что он заказывает. Интересно, что с ней всегда все в порядке, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Что вызвало возмущение у девушки

В заметке на Reddit женщина объяснила, что ее парень часто заказывает то, что он "видит определенным образом", но то, что приносят, никогда не бывает таким, как он ожидает. Она пыталась сказать ему, что именно он получит, но он никогда ее не слушает, а вместо этого просто "жалуется, что это не то, что он имел в виду".

Недавно он сделал это, когда заказал эспрессо маккиато в кафе, и был разъярен, когда его принесли в маленькой чашке. Женщина рассказала: "Вчера он заказал эспрессо маккиато. Через пару минут официант приносит ему именно это, после чего он психует, скулит, что не может получить нормальный кофе".

Я когда-то работала бариста, поэтому разбираюсь в кофе, и объяснила, что ему принесли идеально приготовленный эспрессо маккиато. Очевидно, он автоматически предположил, что ему принесут "большую чашку черного кофе с молоком" только из-за слова маккиато,

– заметила она.

А уже на следующий день пара пошла позавтракать и решила заказать поджаренные бутерброды. Женщина зачитала, что есть в наличии, и ее парень выбрал "вегетарианский сыр" – а потом пожаловался, когда его принесли, потому что ему показалось, что его девушка сказала "яйца и сыр".

"Ему понравилось, как звучит "вегетарианский сыр", поэтому он согласился. Официант принес его вегетарианский тост, он открыл сэндвич, лихорадочно ища яйца. Я спросила его, какие яйца. Он ответил, что услышал "яйца с сыром", а не "вегетарианский сыр", и не стал заглядывать в меню, потому что "доверяет мне", – добавила она.

По словам девушки, это, видимо, уже пятый раз подряд, когда случается один и тот же инцидент. Девушка начинает разочаровываться в своем парне, который продолжает устраивать сцены.

Девушку возмущает поведение парня / Фото Drobot Dean

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Женщину призывают пересмотреть отношения