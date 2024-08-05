В своем инстаграме она не только делится фотографиями и видео с выступлений. DJ KOROLOVA также делится своим лайфстайлом. Вот, к примеру, показала отдых.

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DJ KOROLOVA поразила безупречной фигурой

Так, на ее странице появилась соблазнительная публикация. На ней звезду можно увидеть во время отдыха у бассейна. Красавица позирует в купальнике, который позволяет полюбоваться ее безупречными формами.

Несколько часов на отдых перед следующими выступлениями,

– подписала она публикацию.

DJ KOROLOVA показала, как отдыхает / Фото из инстаграма DJ KOROLOVA

Подписчики DJ KOROLOVA в восторге от нее. Они были максимально щедрыми на комплименты и лайки. Вот лишь часть отзывов, которые они оставили под фотографиями звезды:

"Самые красивые диджеи и лучшие треки";

"Хорошая";

"Идеальная";

"Такой шикарный вид";

"Такая красивая и милая и роскошная, ангел";

"Сексуальная";

"Очаровательная";

"Потрясающая как всегда";

"Ты выглядишь потрясающе, мой друг, счастливого утра понедельника".

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DJ KOROLOVA – именно та, на кого стоит подписаться. Она творит крутую музыку и радует своей красотой и безупречными формами. И если вы до сих пор не стали ее фанатом, то пора это сделать немедленно.