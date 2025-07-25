По ней разлетелось фото DJ Miss Monique с украинским флагом. Оно опубликовано в одном из ключевых изданий об электронной сцене в мире – DJ MAG, пишет 24 Канал.
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Что известно о выступлении DJ Miss Monique?
Эту фотографию DJ Miss Monique сделали во время ее выступления на одном из крупнейших в мире фестивалей электронной музыки. Говорится о Tomorrowland, что до 27 июля проходит в Бельгии. На фотографии улыбающаяся девушка позирует с флагом Украины на спине.
DJ Miss Monique на Tomorrowland / Фото Tomorrowland
Обратим внимание! У журнала DJ MAG полтора миллиона подписчиков в инстаграме. Поэтому пост с нашей DJ Miss Monique чрезвычайно важен для популяризации Украины и украинской культуры.
К слову, подписчики издания тоже в восторге от украинки. Они оставили немало комментариев:
"DJ Miss Monique чрезвычайная";
"Как же круто";
"ОНА – лучшая";
"Это было что-то с чем-то";
"MiMo зажигает сцену";
"Это феноменально".
К слову! Ранее мы рассказывали о DJ Korolova и показывали, что она постит в сети.
Также в сети показали, как DJ Miss Monique виртуозно руководит публикой. Можно увидеть, как сторонники украинки в унисон с ней двигаются. И это сплошной кайф.
Как DJ Miss Monique раскачала публику: смотрите видео
Что постит в сети DJ Miss Monique?
У DJ Miss Monique более 950 тысяч подписчиков в инстаграме. И она активно делится со своими поклонниками роликами со своих выступлений. Также она демонстрирует свой лайфстайл, показывает, как отдыхает.
DJ Miss Monique ловит кайф во время выступления: смотрите видео
DJ Miss Monique на фестивале / Фото из инстаграма DJ Miss Monique
DJ Miss Monique охотно делится кадрами с отдыха / Фото из инстаграма DJ Miss Monique
В июне она приезжала в Киев / Фото из инстаграма DJ Miss Monique
DJ Miss Monique очень подходит Париж / Фото из инстаграма DJ Miss Monique
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