Нею розлетілось фото DJ Miss Monique з українським прапором. Воно опубліковане в одному з ключових видань про електронну сцену у світі – DJ MAG, пише 24 Канал.
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Що відомо про виступ DJ Miss Monique?
Цю світлину DJ Miss Monique зробили під час її виступу на одному з найбільших у світі фестивалів електронної музики. Мовиться про Tomorrowland, що до 27 липня проходить у Бельгії. На світлині усміхнена дівчина позує з прапором України на спині.
DJ Miss Monique на Tomorrowland / Фото Tomorrowland
Звернімо увагу! У журналу DJ MAG півтора мільйона підписників в інстаграмі. Тому пост з нашою DJ Miss Monique надзвичайно важливий для популяризації України й української культури.
До слова, підписники видання теж у захваті від українки. Вони залишили чимало коментарів:
"DJ Miss Monique надзвичайна";
"Як же ж круто";
"ВОНА – найкраща";
"Це було щось з чимось";
"MiMo запалює сцену";
"Це феноменально".
До слова! Раніше ми розповідали про DJ Korolova та показували, що вона постить у мережі.
Також у мережі показали, як DJ Miss Monique віртуозно керує публікою. Можна побачити, як прихильники українки в унісон з нею рухаються. І це суцільний кайф.
Як DJ Miss Monique розкачала публіку: дивіться відео
Що постить у мережі DJ Miss Monique?
У DJ Miss Monique понад 950 тисяч підписників в інстаграмі. І вона активно ділиться зі своїми прихильниками роликами зі своїх виступів. Також вона демонструє свій лайфстайл, показує, як відпочиває.
DJ Miss Monique ловить кайф під час виступу: дивіться відео
DJ Miss Monique на фестивалі / Фото з інстаграму DJ Miss Monique
DJ Miss Monique охоче ділиться кадрами з відпочинку / Фото з інстаграму DJ Miss Monique
У червні вона приїжджала до Києва / Фото з інстаграму DJ Miss Monique
DJ Miss Monique дуже личить Париж / Фото з інстаграму DJ Miss Monique
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