Легендарный бренд Vans: какие кроссовки носит Дэвид Бекхэм и сколько они стоят

Дэвид Бекхэм – известный ценитель кроссовок, ведь когда-то звездный футболист носил их немало "на работу". Но они также были модными элементами, которыми мужчина дополнял свои образы.

Это он делает и сегодня, и стилем Бекхэма восхищается много людей. У него есть несколько базовых любимых вещей, которые доступны и недорогие. Один из ярких примеров – легендарные кроссовки Vans, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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У Бекхэма есть кроссовки, одновременно доступные и очень легко сочетаемые с различными стилями

Эти кроссовки Дэвид Бекхэм носит уже давно, и сочетает их даже с более нарядными и строгими образами. Этот мужчина постоянно доказывает, что можно выглядеть наилучшим образом, если выбирать правильную пару и знать, как ее сочетать. А его белые Vans как раз такие – простые, классические и вневременные.

На самом деле это модель кроссовок Vans в цвете банкоп и без люверсов и шнурков. Ее название – Classic Slip-On, и она является одной из самых знаковых моделей бренда.

Эти знаменитые слипоны можно увидеть в сериале Netflix "Игра в кальмара", их носили знаменитости, например Брэд Питт, и еще с 1970-х как Style 89 они были любимыми среди скейтбордистов и спортсменов BMX. Их самая известная версия отличается знаменитым узором "шахматная доска".

Кроссовки Classic Slip-On / Фото Vans

Vans сначала стал популярным брендом среди скейтбордистов, а затем стал иконой поп-культуры и моды. Особенно после того, как герой Шона Пенна надел эту пару в фильме 1982 года "Крутые времена в Риджмонт Хай".

Это не кроссовки для бега или футбола, но вы можете обуть их для катания на скейтборде или даже для силовых упражнений в спортзале. А можете воспользоваться советом Бекхэма и взять их как завершающий штрих к элегантному расслабленному образу.

Одной из замечательных особенностей этих кроссовок является то, что их можно легко стирать, таким образом сохраняя идеальный белый цвет.

Не все, что носят знаменитости, стоит дорого, и есть много культовых и вечных моделей, которые имеют очень разумную цену. Vans в целом является доступным брендом – базовая цена кроссовок Classic Slip-On от Vans составляет в эквиваленте 1800 гривен.

Цена может меняться в зависимости от материала, цвета или специального выпуска, так как каждый сезон появляются новые цвета и комбинации. Но черно-белая классика всегда доступна.