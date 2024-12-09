Сеть тронуло фото, которым Дмитрий Кулеба поздравил возлюбленную с днем рождения
На выходных возлюбленная бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы отмечала свой день рождения. Дипломат поздравил ее с праздником, растрогав пользователей сети.
Бизнесвумен Светлана Павелецкая 8 декабря отмечала свой день рождения. В этот же день в инстаграме Дмитрия Кулебы появился чрезвычайно чуткий кадр с поздравлениями, пишет 24 Канал.
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Кулеба поблагодарил любимую
На фотографии, которую выложил Дмитрий Кулеба, можно увидеть, как влюбленная пара держится за руки. А сопровождается она несколькими фразами, которыми он поздравил Светлану Павелецкую с праздником.
С днем рождения. Спасибо, что ты есть, и что ты моя,
– написал он.
Дмитрий Кулеба трогательно поздравил любимую с днем рождения / Фото из инстаграма Кулебы
Светлана отписала ему ниже: "Только твоя".
Подписчики Дмитрия Кулебы в восторге от трогательного поздравления. Они оставили множество комментариев, демонстрируя восторг этим милым жестом:
- "Одно из лучших признаний в любви";
- "Как красиво. Искренние поздравления";
- "Искренние поздравления с Днем рождения, очаровательной леди!!!";
- "Здоровья, радости, любви";
- "С именинницей! Счастья и еще большей любви вам".
Заметим, что Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая ранее рассказывали, что они знакомы уже 20 лет. Правда, отношения их начались лишь несколько лет назад – в 2021.
Дмитрий Кулеба до этого был в браке с Евгенией Кулебой, депутатом Киевского совета. Совместно они воспитывают двоих детей. Сама же Павелецкая от предыдущих отношений имеет сына.
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Напоследок расскажем, чем будет заниматься Дмитрий Кулеба, если вы вдруг пропустили. На днях стало известно, что он будет преподавать в центре науки и международных отношений Белфера при Гарвардской школе. Правда, будет делать он это из Украины.