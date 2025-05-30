Быть добрым – значит выбирать хорошее отношение к себе и другим. И этот выбор возвращается к вам, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Эти 5 вещей точно придут к вам, если вы – хороший человек

Доверие. Хорошие люди последовательны в своих словах и действиях, поэтому только они заслуживают доверия других людей. Это не происходит мгновенно – чтобы построить доверие, нужно время, но вы его точно получите. И тогда оно станет вашим мощным активом, бесценным на протяжении всей вашей жизни.

Хорошие люди последовательны в своих словах и действиях, поэтому только они заслуживают доверия других людей. Это не происходит мгновенно – чтобы построить доверие, нужно время, но вы его точно получите. И тогда оно станет вашим мощным активом, бесценным на протяжении всей вашей жизни. Спокойствие. Жизнь, в которой вы заботитесь о других, делаете правильный выбор и стремитесь жить именно так, заставляет вас уважать себя. У вас будет меньше чувств вины и сожаления. Конечно, никто не застрахован от злоключений нашего мира, но хорошие люди относительно спокойны, потому что их вера в себя непоколебима.

Быть добрым – значит сознательно выбирать добро, и этот выбор возвращается к вам / Фото freepik